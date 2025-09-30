A 17 años de la desaparición de Sofía Herrera, la nena que fue raptada en un camping

Al cumplirse 17 años de la desaparición de Sofía Herrera, la niña de 3 años que fue raptada el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, su madre, María Elena Delgado, expresó un fuerte reclamo por la falta de avances en la investigación y cuestionó el silencio de la dirigencia política.





En esta nueva conmemoración, distintas figuras públicas como el actor Benjamín Vicuña y la conductora Verónica Lozano también recordaron el casoy acompañaron a la familia en el reclamo por verdad y justicia.

María Elena Delgado, madre de Sofía, dejó unas sentidas palabras del día que su vida cambió para siempre:



“El 28 de septiembre se cumplieron 17 años sin Sofía. Diecisiete inviernos, diecisiete cumpleaños perdidos, y una pregunta que sigue quemando: ¿Dónde está mi hija Sofi?

La bronca que siento no es solo por su ausencia, sino por la falta de búsqueda que ya se volvió costumbre. Siento tristeza, esa que se instala en el alma y no se va, porque cada día que pasa sin ella es un fracaso del sistema que debía protegerla.

A 17 años de la desaparición de Sofi, el silencio de la política es ensordecedor, es una forma se decir q su desaparición no es prioridad aquí en su propia tierra.

Sofi, mamá no va a parar hasta encontrarte. Porque cada día que pasa sin vos, es un día que el amor y la esperanza siguen intacto”.