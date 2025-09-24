Cuatro motochorros contra una mujer: la atacaron a punta de pistola para robarle el auto

Cuatro motochorros asaltaron a una mujer a punta de pistola mientras compraba en una fiambrería en la localidad de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, y tras encañonarla frente a la puerta del comercio se llevaron su auto.

El hecho ocurrió en la calle Jorge Newbery cuando la víctima dejó el vehículo detenido con las balizas encendidas. En ese momento, dos motos con los delincuentes a bordo frenaron y uno de ellos, encapuchado, descendió corriendo para apuntarle con un arma de fuego.

Un familiar que permanecía en el asiento del acompañante bajó rápidamente aterrorizado, mientras los asaltantes intentaban arrancar el rodado. Aunque en un primer momento parecieron no lograrlo, finalmente pusieron el motor en marcha y escaparon.

El robo se produjo a la vista de un vecino que caminaba por la vereda y de un automovilista que debió frenar su marcha en medio del asalto.

Los investigadores del caso analizan las imágenes de las cámaras de seguridfad y buscan identificar a los sospechosos, que hasta el momento permanecen prófugos.