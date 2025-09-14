Rompieron la puerta de un departamento de una patada voladora y robaron de todo

Un grupo de ladrones ingresó por la fuerza a un edificio del barrio La Loma, en La Plata, y tras abrir la puerta de un departamento de una patada voladora escapó con pertenencias de valor.

El hecho ocurrió antes de las 8 de la noche en un inmueble ubicado en la calle 45, entre 30 y 31, donde dos delincuentes previamente rompieron el acceso principal del edificio y luego arremetieron contra la cerradura del departamento.

Las maniobras quedaron registradas por las cámaras de seguridad del lugar, cuyas imágenes ya fueron incorporadas a la investigación.

Hasta el momento no se logró detener a los sospechosos y los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificarlos.

La causa fue caratulada como “robo agravado” y quedó a cargo de la UFI de turno de La Plata, que trabaja con el análisis de los registros fílmicos y los testimonios de vecinos.