El video de la explosión por primera vez: se conocieron las pericias del estallido que destruyó una casa en un barrio cerrado

En las últimas horas se conocieron las pericias de la explosión que destruyó una casa en un barrio cerrado en julio de 2024 en la localidad de Chascomús. El caso se archivó, el inquilino que estuvo en terapia intensiva sigue en recuperación y el dueño se quedó sin vivienda.



El siniestro ocurrió el 10 de julio de 2024, cerca de las 9.30, en una casa del Golf Country Club ubicada en Juan Manuel de Rosas al 2200 y las imágenes de la explosión quedaron registradas en un video de las cámaras de seguridad.





La investigación quedó cerrada tras conocerse el informe pericial de la Policía Federal, que determinó que la explosión fue producto de la impericia del inquilino.

Según el documento, el hombre se fue a dormir y se olvidó una hornalla encendida, lo que provocó una acumulación de gas en el interior de la propiedad.

El informe precisó que el inquilino sufrió un cuadro de fatiga olfativa, lo que impidió que detectara la pérdida mientras descansaba.

Al levantarse, intentó encender la pava para tomar mate y en ese momento se produjo la explosión que destruyó la vivienda por completo. La casa quedó reducida a escombros y el estallido también afectó a las propiedades linderas del barrio cerrado.

El inquilino sobrevivió de milagro, aunque resultó con graves secuelas y actualmente se encuentra en silla de ruedas. Sufrió múltiples quemaduras en miembros inferiores, glúteos, dorso, manos, cuello y rostro, además de un trauma de pelvis con fractura.

En primera instancia, fue trasladado de urgencia al hospital local, y luego derivado al Hospital Alemán, donde permaneció internado hasta el 6 de septiembre de 2024.

Posteriormente continuó con su rehabilitación en la Clínica Santa Catalina. El inquilino, no obstante, responsabiliza a la instalación de gas de la vivienda y asegura que la pérdida se originó en una conexión defectuosa. En su denuncia, manifestó que en la cocina habían colocado un flexible de agua en lugar de uno apto para gas.

El propietario, que perdió la totalidad de la vivienda ubicada en el Golf Country Club, se vio obligado a vender el terreno.