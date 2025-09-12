El final de "Pata de Palo”: Se mató el narco prófugo luego de atrincherarse, tomar rehenes y enfrentarse a balazos con la policía

Matías “Pata de Palo” Cornejo, el delincuente que tomó rehenes en el barrio Libertad tras enfrentarse a tiros con la policía, falleció después de dos horas de tensión en una vivienda del barrio Libertad.

Dentro de la casa se encontraron tres pistolas, mientras que en el domicilio lindero una ametralladora calibre nueve milímetros, cinco cargadores, una gran cantidad de cartuchos y prendas de vestir del imputado. También había cajas con clavos “miguelitos”, una balanza de precisión y prendas de vestir, entre otras cosas.

Luego de que irrumpiera la policía en un megaoperativo que para proteger a dos menores de edad y una mujer que estaban cautivas, se confirmó la muerte de Cornejo y que otro hombre estaba herido de bala. Un tercer individuo fue detenido por orden del fiscal Carlos Russo.

Según pudo trascender, Cornejo se quitó la vida al verse rodeado por el personal policial. Flavio Gabriel Basualdo (40) quedó detenido por privación ilegal de la libertad mientras que el baleado resultó ser Nahuel Niz.

La violenta situación comenzó cuando personal de la DDI de Mar del Plata, a través de su Gabinete de Homicidios, se presentó en República Arabe Siria al 800 con una orden de detención para Matías “Pata de Palo” Cornejo quien era buscado por el homicidio de Rubén “Viruta” Ordoñez. El acusado efectuó varios disparos, uno de los cuales hirió al efectivo Gustavo Damián Arce en la tibia de su pierna derecha y luego corrió hacia los fondos de la manzana e ingresó a aun domicilio donde se mantuvo encerrado junto a una persona mayor y dos menores. Otros dos hombres lo acompañaban.

Se desplegó una intenso operativo con la presencia de jefes policiales de todas las dependencias, en la manzana formada República Arabe Siria, Canadá, Chacabuco y Maipú, para resolver la situación en un contexto de máxima tensión. Participaron distintos grupos, fuerzas especiales de la UTOI, la DDI, grupos motorizados y ambulancias.

En ese contexto, alguien desde dentro de la casa arrojó una granada en el acceso para evitar que la policía ingresara por lo que durante más de dos horas toda la cúpula policial y el fiscal Russo analizaron la mejor manera de resolver el preocupante panorama, e incluso se pensó en la posibilidad de convocar a un negociador.

Finalmente a las 20:00, el grupo GAD y personal de la DDI, ingresaron al domicilio y pudieron rescatar a los rehenes. En el patio delantero encontraron a Cornejo muerto de un disparo y a otro de los hombres heridos, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

“No podemos tener aun demasiadas precisiones ni las circunstancias bajo la cuales murió Cornejo”, había dicho el fiscal Russo en contacto con la prensa, pero luego se estableció el acto suicida.

A Cornejo se lo buscaba por la muerte de Ordoñez, que se consumó el domingo 4 de mayo y desde entonces el fiscal Carlos Russo inició una investigación dirigida, en primer término, a determinar las circunstancias del ataque. Luego, con el apoyo policial, a identificar a todos los involucrados. Así fue como empezó la búsqueda de Cornejo y en ese proceso se pudo saber que un amigo suyo, Leonardo Olivares Hormazabal (35), lo estaba ayudando a ocultarse y a eliminar algunas pruebas relevantes.

Este peligroso prófugo por homicidio de apellido Cornejo alias el “pata de palo” en su momento fue allanado, se secuestro importante cantidad de cocaína y se detuvo a dos personas.