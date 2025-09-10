Un chofer de DIDI mató a un ciclista, se bajó del auto para mover el cuerpo y escapó con una pasajera como rehén

Un ciclista murió en la localidad bonaerense de José C. Paz luego de ser embestido por un auto conducido por un chofer de una aplicación de viajes, que huyó del lugar e incluso retuvo por algunas cuadras a la pasajera que llevaba.

El hecho ocurrió en la intersección de Girondo y Félix Iglesias, en el barrio Villa Iglesias, cuando Cristian Alejandro Granado, de 34 años, fue arrollado por un Ford Fiesta gris plata que circulaba por la zona.

Granado acababa de salir de la casa de su madre rumbo a su vivienda. Tras el impacto, quedó atrapado bajo una de las ruedas del vehículo. El conductor de DiDi descendió, lo observó y volvió a subir al auto para darse a la fuga, pese al intento de dos vecinas por detenerlo, según registraron cámaras de seguridad de la cuadra.

El acusado llevaba a una mujer como pasajera, quien intentó descender pero no pudo hacerlo hasta cuatro cuadras después.

La víctima, padre de un niño de 3 años, falleció en el lugar antes de que arribaran los equipos de emergencia.

Un operativo cerrojo a cargo de efectivos de la Comisaría 1era permitió detener al sospechoso, identificado como J.L.G., de 40 años, en avenida Remigio López al 4700, a unos cinco kilómetros de la escena. El vehículo fue incautado para peritajes.

La causa quedó en manos de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N°4 del Departamento Judicial San Martín, quien imputó al detenido por “homicidio culposo agravado”.