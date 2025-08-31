Indocumentados, en un auto sin patente y con condenas previas: detuvieron a tres narcos colombianos

Un Citroen C4 gris que circulaba sin patente fue divisado por personal policial en las intersecciones de Córdoba y San Martín. Luego de una corta persecución, los efectivos lograron que el coche detenga la marcha.

Allí constataron que se trataba de tres ciudadanos colombianos sin documento. Al profundizar la requisa encontraron que bajo uno de los asientos había 26 envoltorios de marihuana en bolsitas tipo Ziploc y 220.000 en efectivo.

Al buscar antecedentes se comprobó que dos de los detenidos tenían condenas en suspenso por cometer diferentes ilícitos.

De esta forma, la Justicia dispuso detención de los tres hombres y el secuestro de la droga, del dinero y del vehículo.