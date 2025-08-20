Manejaba un camión por un lugar indebido, destrozó un auto y escapó

Un vecino de la localidad de Caseros denunció que un camión con acoplado chocó contra su auto que se encontraba estacionado en el barrio Villa Parque y que el conductor se dio a la fuga sin dejar sus datos.

El hecho ocurrió el martes 13 de agosto alrededor de las 7.10 de la mañana cuando el vehículo de gran porte transitaba por la calle Belgrano al 3100, en dirección a Viamonte.

Según relató el denunciante, el camión cruzó las calles Bélgica y Serrano y, al momento de doblar hacia la izquierda por Viamonte, realizó una maniobra indebida que terminó impactando contra su auto.

El vehículo de carga continuó su marcha sin detenerse ni dejar los datos de la compañía del seguro, lo que generó un serio perjuicio para la víctima quien sufrió daños materiales importantes en su vehículo.

La persona afectada pidió colaboración a los vecinos de la zona para identificar al camión y solicitó que quienes cuenten con imágenes de cámaras de seguridad o registros fílmicos del momento del hecho se comuniquen con él.

“Necesito saber los datos de ese camión. Si alguien vio algo o tiene alguna filmación, pido por favor que se acerque”, expresó en su pedido.