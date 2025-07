“Dame 25 mil pesos o hago ametrallar todo el negocio": extorsión y robo en un kiosco

Un delincuente extorsionó a una empleada de un kiosco, la amenazó de muerte y se llevó $25.000 en efectivo tras acusar a un compañero suyo de una supuesta deuda, un pretexto para cometer el asalto.

“Dame los 25 mil pesos que me debe el pibe o hago ametrallar todo el negocio… si llegás a hacer alguna boludez, tu vida va a correr riesgo”, fue una de las escalofriantes frases que lanzó el ladrón encapuchado. El sospechoso, de 28 años, terminó detenido horas más tarde, tras ser entregado por su propia madre.

El hecho ocurrió cuando el agresor irrumpió en el local exigiendo una suma puntual de dinero. “¿No está el pibe? Yo vengo a cobrar la plata que el pibe de rulitos me tiene que dar. Y me la tengo que llevar sí o sí hoy. Me debe 25 mil pesos”, exigió.



Según quedó registrado en una cámara de seguridad, el delincuente intimidó a la trabajadora con amenazas cada vez más graves: “Tengo gente esperando en un auto. Me pasás los 25 mil pesos o vengo dentro de un rato y hago ametrallar todo el negocio”.

En medio del terror, la víctima intentó calmar la situación y le ofreció pagarle: “Te doy los 25”. Pero el agresor redobló la presión: “Sí, y el celular lo dejás ahí en la mesa. Porque me hizo renegar, quiero que sean 50 mil”.

Ante la negativa de la joven, el delincuente insistió: “Dame los 25 y yo mañana voy a venir a hablar con el pibe personalmente porque las cosas no son así. Hace un mes me viene dando vueltas el pibe. No te asustes ni nada. Si llegás a hacer alguna boludez, tu vida va a correr riesgo”.

La trabajadora, completamente ajena a la supuesta deuda y paralizada por el miedo, accedió a entregar el dinero. El ladrón finalmente escapó, pero la historia tuvo un giro inesperado: su madre, al enterarse del hecho y reconociendo la gravedad del accionar de su hijo, lo entregó a la policía.