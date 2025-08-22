“¡Una ambulancia! No sé si está respirando”: una mujer policía le salvó la vida a una nena de 9 años

Una situación desesperante se vivió en la localidad bonaerense de San Miguel cuando una niña de 9 años fue asistida de urgencia por una mujer policía que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y logró salvarle la vida.

El hecho ocurrió en Farías al 900, donde la familia de la menor pidió ayuda desesperada al advertir que la niña se descompensaba y tenía dificultades para respirar.

“¡Por favor, una ambulancia! Es urgente, no sé si está respirando”, fue el pedido desesperado a través de una llamada telefónica. Al llegar al lugar, una agente de la Policía Bonaerense tomó a la niña en brazos y, sin perder tiempo, la subió al móvil para trasladarla de inmediato al hospital.

Durante el trayecto hacia el Hospital Larcade, la uniformada le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el asiento trasero del patrullero.

La rápida intervención resultó clave, ya que logró estabilizar a la menor hasta el ingreso al centro de salud, donde recibió atención médica especializada.