Estalló de furia con el chofer y destrozó los vidrios del colectivo con un martillo

Un rápido accionar policial permitió detener a un hombre de 40 años, luego de que se activara el botón antipánico de una unidad de la empresa Coniferal, en inmediaciones de Bv. Presidente Arturo H. Illia y Tránsito Cáceres de Allende en Córdoba.

Según lo informado, el sujeto, mayor de edad, se ofuscó con el chofer del transporte urbano y, en ese contexto, rompió varios cristales del vehículo utilizando un martillo de emergencias. Posteriormente, se arrojó por una de las ventanas en un intento de escapar.

Gracias al aviso inmediato y la coordinación con operadores de cámaras, efectivos policiales lograron ubicarlo a escasos metros, procediendo a su aprehensión y al secuestro del elemento utilizado.

El detenido presentaba una lesión cortante en una de sus manos, siendo asistido por el servicio médico del 107. El chofer del colectivo ni los pasajeros resultaron lesionados.