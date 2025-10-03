Un auto lleno de droga derivó en el secuestro de 260 kilos de cocaína: detuvieron a un narco peruano

La Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, de la Policía Federal Argentina, a través de la División Operaciones Federales, llevó adelante un procedimiento que comenzó en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires y terminó desplegándose en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con un resultado histórico: el secuestro de más de 260 kilos de cocaína y la detención de varios integrantes de una organización dedicada al narcotráfico.

Durante la tarde de este jueves, en Comandante Peredo al 500 (Ituzaingó, PBA), los federales interceptaron un Toyota Etios. Dentro del vehículo hallaron 60 envoltorios rectangulares, comúnmente llamados “ladrillos”, que al testeo químico dieron positivo para clorhidrato de cocaína.

En el lugar quedaron detenidos dos hombres: uno de nacionalidad peruana y un argentino.

Ese hallazgo inicial derivó, por orden del Juzgado Federal de Villa Mercedes (San Luis) a cargo de Juan Carlos Nacul y con intervención de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias, en 8 allanamientos simultáneos en el AMBA.

En uno de ellos, en Moreno (Barrio Trujuy), los investigadores encontraron 200 panes de cocaína con las mismas características a la secuestrada en el auto. El pesaje final se encuentra en proceso, pero marca la magnitud del decomiso.

Otros procedimientos en CABA y el conurbano sumaron:

- $2.200.000 en efectivo, además de dólares estadounidenses.

- Teléfonos celulares y documentación clave para la investigación.

- Dosis de cocaína y marihuana, fraccionadas para la venta.

En CABA, se realizaron algunos de los allanamiento en los barrios de Saavedra Monserrat, Almagro.

El operativo logró desarticular una red que abastecía distintos puntos de venta en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, cortando la circulación de más de un cuarto de tonelada de cocaína.