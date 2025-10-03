Triple crimen: escalofriantes detalles de la autopsia de Lara, la menor de 15 años

La autopsia realizada al cuerpo de Lara, la adolescente de 15 años asesinada en el marco del triple crimen de Florencio Varela, reveló que la causa de muerte fue un shock hipovolémico a raíz de la sección de la arteria carótida primitiva derecha, informaron fuentes judiciales.

El informe médico indicó que la víctima presentaba además tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes. El cadáver, hallado en avanzado estado de putrefacción, fue encontrado con una mordaza en la boca y el cuello, una cinta plástica en las rodillas y un cordón en los tobillos.

En paralelo, trascendió el último audio que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, envió a su pareja antes de ser detenido. "Esperame que arregle este problema. Ando en lugares lejos, y es feo porque me tengo que dejar humillar. Llegan los tíos, me cobran, me quitan mi plata y se van. No quiero que tú veas lo que paso. Yo te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, no te tengo que traer a ti en guerra. No te quiero ver estresada ni triste”. decía el mensaje enviado por el acusado, señalado como pieza clave en la investigación.

Por otra parte, Matías Ozorio, considerado la mano derecha del principal sospechoso, arribó en las últimas horas al país desde Perú y será indagado por el fiscal interviniente antes de su traslado a un penal.

Guillermo Endi, abogado de los imputados Sotacuro y su sobrina, aseguró que el móvil del crimen estaría vinculado al robo de unos 400 kilos de cocaína.