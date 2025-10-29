Se resistió a los gritos y logró salvarse de un ataque motochorro

Un hombre fue sorprendido por dos delincuentes que intentaron asaltarlo cuando llegaba a la casa de familiares en el barrio San José de Mar del Plata, pero logró resistirse y evitar el robo.



El hecho ocurrió el lunes por la noche en la esquina de Guido y Laprida,y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

La víctima se aproximaba al domicilio de los abuelos de sus hijos cuando dos ladrones a bordo de una moto se acercaron con intenciones de robo.

Según las imágenes, el hombre fue interceptado y, tras un breve forcejeo, comenzó a gritar para pedir ayuda. “¡Abrí la puerta, soy yo... me quisieron robar!”, se lo escucha exclamar mientras intenta refugiarse en la vivienda.

Al escuchar los gritos, los familiares salieron rápidamente y los delincuentes escaparon sin concretar el asalto.

Vecinos de la zona denunciaron que los robos bajo la modalidad de “motochorros” se repiten con frecuencia en ese sector de San José y reclamaron una mayor presencia policial.