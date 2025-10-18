Preguntó por una remera y la pareja salió corriendo con 54 shorts bajo el brazo

Las cámaras del CMU captaron a un grupo en actitud sospechosa merodeando por la puerta de distintos locales en la calle Avellaneda. Luego de un rato, decidieron meterse a uno ubicado al 3200.

Segundos después, los operadores vieron como un hombre salía al trote con 54 shorts en mano por la calle Campana.

Rápidamente y gracias al seguimiento de los operadores, los policías lograron interceptarlo en la esquina de Aranguren donde se había encontrado con un tercero que le proveyó una bolsa de consorcio para esconder lo robado.

La mujer, por su parte, había cumplido un rol de distracción, realizando varias consultas a las empleadas para el cómplice pueda concretar el robo.

Si bien salió de la escena con tranquilidad y caminando, fue identificada por el personal de la Comisaría Vecinal 10A que la detuvo a las pocas cuadras.

La Fiscalía Criminal y Correccional N° 12, a cargo del Dr. Ferrando, Secretaría Única de la Dra. Durini, que dispuso actuaciones por robo en flagrancia y el secuestro de la mercadería.