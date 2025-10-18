Salieron con actitud paranoica de una casa, un dron los identificó y los allanaron: era un búnker de droga

Una coordinada maniobra entre cielo y tierra permitió desarticular una casa que era utilizada para el fraccionamiento, distribución y venta de drogas en la ciudad santafesina.

Una investigación señaló que un domicilio ubicado Floduardo Grandoli al 3100, en Rosario, estaba vinculada al microtráfico de cocaína y marihuana.

Un dron se apostó en las afueras del lugar e identificó a dos hombres de 44 y 56 años que salieron del sitio en actitud sospechosa y paranoica.

El aparato aéreo no tripulado dio el alerta a los efectivos que llegaron en patrulleros y fuertemente armados. Rápidamente entraron al lugar y detuvieron a los sospechosos.

Entre lo incautado se contabilizaron 40 envoltorios de cocaína (por un pesaje de 14 gramos), 28 envoltorios de marihuana (por un peso de 45 gramos), un trozo compacto y un tubo cilíndrico con sustancia blanquecina (ambos con resultado negativo al reactivo químico).

A su vez, hallaron tres cucharas con vestigios de sustancias prohibidas, un cuaderno con anotaciones, dos cámaras de vigilancia, un teléfono celular, recortes varios y la suma de 92.650 pesos en efectivo.