Tiene una hija con discapacidad y seis motochorros armados le robaron el auto a una mujer

Una mujer que tiene una hija con discapacidad fue asaltada por seis delincuentes armados que se movilizaban en tres motos y le robaron el auto cuando ya había ingresado a su vivienda en la localidad de González Catán, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió en el barrio Alberdi, a la altura del kilómetro 30.700, cuando la víctima estacionó su Fiat Siena (patente KHN 728) frente a su casa y fue sorprendida por los asaltantes, quienes le abrieron la puerta, le arrebataron las llaves y escaparon con el vehículo.

Pese a que la alarma del auto comenzó a sonar, los delincuentes lograron darse a la fuga. El rodado tiene colocado el certificado de discapacidad en el parabrisas y en la luneta, ya que la mujer lo utiliza como medio de transporte y herramienta de trabajo para cuidar y sostener a su hija con discapacidad.

“Es mi herramienta de trabajo para darle de comer”, expresó la víctima y pidió ayuda para recuperar el vehículo.