Lavaban dinero del juego ilegal y tenían 60 vehículos, $150 millones y 12 kilos de marihuana: 18 detenidos

Tras dos años de investigación, una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del juego ilegal fue desbaratada en un operativo que incluyó 49 allanamientos y 10 órdenes de presentación en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis, por orden del Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.

Los procedimientos fueron realizados por personal del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional Argentina, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo del fiscal Santiago Marquevich. Durante el proceso, se ordenaron intervenciones telefónicas, levantamientos bancarios y seguimientos de los sospechosos, lo que permitió delinear el funcionamiento de una red que utilizaba un entramado de sociedades para blanquear fondos obtenidos mediante casinos ilegales en línea.

Como resultado de los allanamientos, 18 integrantes de la organización fueron detenidos, mientras que otros permanecen prófugos. Además, se secuestraron más de 60 vehículos —varios de alta gama—, 150 millones de pesos en efectivo, más de 20 mil dólares, divisas de otros países (reales, pesos uruguayos, mexicanos y dominicanos), así como 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, celulares y material identificatorio de las firmas involucradas.

Los operativos se realizaron en countries de Canning, en Lotería de Provincia, la Municipalidad de La Matanza y el Bingo de Moreno. En uno de los allanamientos también se hallaron 12 kilos de marihuana fraccionada en bolsas tipo ziploc, lista para su comercialización.

Los detenidos serán indagados el miércoles en la Secretaría N°8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi, por los delitos de lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, ambos cometidos de manera organizada.