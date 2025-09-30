Martín Fierro 2025: Todos los ganadores, Santiago del Moro se quedó con el de oro y Susana Giménez se manifestó en contra de las “grietas”

La ceremonia de los premios Martín Fierro 2025, organizada por Aptra y conducida por su presidente Luis Ventura, reunió a las máximas figuras de la pantalla chica.

Durante la noche se reconoció a la excelencia en distintos rubros, desde ficción y noticieros hasta realities y programas de entretenimiento. Entre los grandes ganadores estuvieron Gran Hermano 2024, El Encargado, Margarita y Bake Off Famosos, que se alzaron con varias estatuillas.

Al final de la noche, fue el mismo conductor de la gala quien se llevó el Oro y le tocó anunciarse como el dueño del premio máximo.

“Ya nos estamos yendo, pero antes falta el gran premio de la noche. Ganador, ganadora o ganadores del Martín Fierro de Oro es para... ¡Santiago del Moro!“, gritó, al ver su nombre en el sobre, lo que provocó que se agarre la cara con las manos, asombrado. Cuando llegó el momento de agradecer, recordó sus inicios y algunos pasos importantes en su vida.

”Gracias. Hace un par de años que me decían: “Te lo podés llevar, te lo podés llevar”. Pensé que este momento nunca iba a llegar y este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí, a que cuando todo el mundo te dice: ‘No, no podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar’”, resaltó.

“Hay mucha gente que me ha inspirado, mucha gente que está acá, mucha gente que ha confiado en mí, que me ha dado laburo, otra que no confió tanto y le demostré con trabajo que todo se puede. Este es el fruto de un chico que un día soñó desde un lugar muy chiquito hacer esto. Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias, Aptra. Y aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina! ¡Los amo! Gracias por todo", concluyó Del Moro, acariciado por los aplausos del salón.

“Odio las grietas”: el mensaje de Susana Giménez

La diva sorprendió con un discurso directo en el que habló de su regreso y lanzó un fuerte llamado a la unión en la televisión. Susana Giménez se llevó el premio Martín Fierro al Mejor programa de interés general, en una terna donde competía con La Noche de Mirtha, conducido por Mirtha Legrand, y Nara que ver.

Giménez no se olvidó de agradecer al equipo que la acompañó en su regreso: “Estoy contenta, estoy feliz, me encanta verlos a todos acá, que todos luchan por todos, aplauden a todos los premios y eso me encanta”.

Finalmente, dejó un mensaje de unión que resonó en el auditorio: “Me encanta esta unión porque odio las grietas. Tenemos que estar unidos siempre, querernos, adorarnos y amar la televisión, que es lo que se mete en la casa de la gente todos los días. Espero que suba la televisión y que haya muchas series divinas para ver. Gracias a todos”.

"Perdoname":

Entre sus palabras, la Diva destacó que este reconocimiento llegó en un año en el que pudo abrirse a nuevas experiencias y conectar con las generaciones más jóvenes de artistas del país. Entre los nombres que mencionó estuvieron María Becerra, Nathy Peluso -también destacamos a Nicki Nicole, Emilia Mernes, Duki y Trueno-, entre otros.

Sin embargo, al llegar al turno de Luck Ra, protagonizó un divertido traspié que no pasó desapercibido. "El año pasado conocí gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso, Rukau...", mencionó con algo de dudas el último nombre. Rápidamente fue corregida por el público y también por Santiago del Moro: "Luck Ra". "Ese. Perdoname que me equivoqué, me pasa siempre", culminó con algo de risas.

Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro a la leyenda de la TV y les hizo un conmovedor pedido a sus colegas:

Luego de un compilado que repasaba su brillante trayectoria, “La Chiqui” fue ovacionada por todos los presentes y Luis Ventura le entregó la estatuilla.

“Muchas gracias. Ay, qué emoción, dios mío. ¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto, que me tomó de sorpresa? Muchísimas gracias, Luis”, expresó.

Acto seguido, aseguró: “Cuando yo digo que le he dado mi vida a esta profesión, es cierto. Empecé a los 14 años. Hoy tengo... Hay tantos, muchos, muchos, muchos. (...) Es una noche inolvidable. Este es el número 42″.

“No lo tomen como una vanidad, simplemente es una información”, aclaró. Y agradeció nuevamente: “Muchas gracias a todos. Veo tantas caras queridas y tanta gente amorosa, que me siento feliz de haber venido. Esta noche, cuando me acueste, voy a pensar, ¿por qué no habré dicho tal cosa? ¿Por qué no habré dicho tal cosa? Pero bueno, esto me sale del corazón".

Ante de cerrar, dijo: “Una cosa les quiero pedir. Cuando salgan las personas que ya no están entre nosotros, por favor, hagamos un pequeño esfuerzo y pongámonos de pie. Muchas gracias. Buenas noches".

Todos los ganadores

• Reality: Gran Hermano 2024 (Telefe)

• Jurados: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos (Telefe)

• Interés General: Susana Giménez (Telefe)

• Noticiero Nocturno: Telenoche (El Trece)

• Labor periodística femenina: Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)

• Labor periodística masculina: Rodolfo Barili – Telefe Noticias (Telefe)

• Ficción: Margarita (Telefe)

• Magazine: El Diario de Mariana (América)

• Big Show: Bake Off Famosos (Telefe)

• Conducción femenina: Susana Giménez – Susana Giménez - Telefe)

• Conducción masculina: Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

• Panelista: David Kavlin – Todas las tardes (El Nueve)

• Entretenimiento: ¡Ahora Caigo! - Eltrece

• Cronista/Movilero: Oliver Quiroz – A la tarde (América)

• Humorístico: Pasó en América (América)

• Actor protagonista de ficción: Gabriel Goity (El Encargado – El Trece)

• Actriz protagonista de ficción: Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

• Periodístico: LAM (América)

• Producción Integral: Telenueve Central (Telefe)

• Gastronomía: Qué mañana! (El Nueve)

• Revelación: Lola Abraldes (Margarita – Telefe)

• Labor humorística: Peto Menahem (La Noche Perfecta – El Trece)

• Musical: Planeta 9 (El Nueve)

• Noticiero diurno: El Noticiero de la Gente (Telefe)

• Deportivo: Copa América (Telefe)

• Branded Content: El Gran Bartender (Telefe)

• Aviso publicitario: Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

• Actriz de reparto: Julia Calvo (Margarita – Telefe)

• Actor de reparto: Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

• Cultural/Educativo: Argentina de película (América)

• Autor/Guionista: Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido (El trece)

• Viajes/Turismo: Resto del mundo (El Trece)

• Programa de servicio: Adn buena salud (Televisión Pública)

• Director: Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa (Eltrece)

• Director de no ficción: Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 (América)

• Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro