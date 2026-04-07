Tiene 16 años y representará a la Argentina en el Mundial de Robótica de Corea del Sur

Del 30 de junio al 6 de julio, la ciudad de Incheon, Corea del Sur, será sede de la RoboCup Internacional 2026, el escenario más exigente de la robótica a nivel global. En representación de Argentina, allí estará Martina Talamona, estudiante del Colegio Galileo Galilei, que con 16 años integrará el equipo nacional en la categoría Rescate Simulado.

Competirá junto a Ramiro Francavilla, y ambos estarán acompañados por Emanuel Hamui, estudiante de la UAI, como mentor. La delegación del país se completa con un equipo en Soccer (Fútbol con robots) y otro en Rescate, con estudiantes del instituto IITA de Salta.

“Poder representar a la Argentina en la RoboCup 2026 implica mucho esfuerzo y dedicación, ya que cada año los desafíos se renuevan para todas las categorías”, contó Talamona en una entrevista. “Es además un gran orgullo para mí, además me hace sentir muy agradecida del equipo y de todas las personas que me acompañan durante el periodo de preparación”, sumó.

“Ahora estoy trabajando con robots simulados que uno lo ve desde afuera y es medio raro porque ve todo dentro de una computadora. Son simuladores, espacios virtuales, que trabajan más que nada la parte de algoritmia, software, es decir, simplifican muchos problemas del mundo físico, son parte de la mecánica”, explicó.

Y continuó: “Vos podes tener un robot que tenga un comportamiento perfecto y que justo se le haya trabado una rueda por una pelusa que había en el ambiente y se comporta errático. El simulador apaña esos casos pero te brinda un espacio determinístico donde vos podes probar las cosas muchas veces, practicar los métodos, y demás, con solo una computadora, un cargador e internet”.

En la categoría "Rescate Simulado", los participantes deben desarrollar algoritmos y robots capaces de desplazarse por laberintos que simulan zonas de desastre. El desafío consiste en mapear el entorno, procesar imágenes e identificar señales que representan personas heridas. "Es una forma de acercarse al mundo de la programación, la algoritmia y la robótica aplicada a tareas humanitarias", explicó la joven.

La robótica desde la infacia:

La historia de Martina con la robótica se remonta a su infancia: “Desde chica me atrapó mucho el hecho de poder tener la oportunidad de resolver problemas con los que nunca me había encontrado antes; siempre me gustó mucho la tecnología en general, tanto así que desde los cinco años hasta los doce fui a mi primer taller de robótica (ChalinTech), pero rescate simulado fue el desafío más grande que se me propuso. La dificultad del problema era algo nuevo para mí, pero eso mismo fue lo que me motivó a seguir adelante”.

Además asegura que participa con placer de los eventos: “Hoy en día no siento presión por seguir compitiendo, en gran parte gracias al sano apoyo que recibo de mi familia y círculo cercano, sino que cada año tengo ganas de superar los resultados del año anterior, innovar y aprender cosas nuevas”.

La experiencia con 16 años:

A sus 16 años, la adolescente de Caballito ya tiene experiencia en este tipo de competiciones y Corea no será su primera experiencia internacional. En 2025, junto a Hamui, fue campeona en Rescate Simulado en la primera edición de la RoboCup Americas realizada en la Mercersburg Academy, en Pensilvania, Estados Unidos. Ese mismo año obtuvo el tercer puesto en la RoboCup Internacional disputada en Salvador de Bahía. Un año antes había sido campeona en Rescate Simulado en la RoboCup 2024, en Eindhoven, junto a Ian Molina.

En cada oportunidad, los equipos argentinos que viajaron para competir en Rescue Line y Rescue Sim contaron con el aporte de compañeros de apoyo que formaron parte del equipo desde Buenos Aires.

Entre ellos se encuentra el Lic. Gonzalo Zabala, director del Laboratorio de Robótica Educativa del CAETI de la UAI y coordinador de la Roboliga que organiza la Facultad de Tecnología Informática. En la edición internacional de 2025 integró el comité organizador en una de las categorías y en 2026 tendrá nuevamente tareas de organización y coordinación.

Argentina presente otra vez en una RoboCup mundial:

Equipos de todo el mundo serán parte de la cita asiática y competirán en Rescue Line, Soocer y Rescue Sim, la disciplina en la que participará Talamona y que exige programar un robot capaz de actuar de forma autónoma en un entorno desconocido.

Martina explicó que “el objetivo es navegar de manera óptima en el lugar esquivando obstáculos o zonas inaccesibles, reconocer posibles elementos corrosivos en el espacio, encontrar víctimas e identificar su estado de salud (si es que no siguen con vida, si están vivos pero heridos, etc.) y poder generar un registro gráfico del mapa informando los elementos del entorno para que los rescatistas reciban ese informe luego de que el robot explore toda la zona de desastre y puedan saber qué lugares valen la pena ser recorridos, cuáles no, o qué personas están vivas y deben ser rescatadas sin la necesidad de haber entrado en la zona de peligro”.

En esta categoría, los jurados evalúan qué tan correcta es la representación final del mapa, qué tantas víctimas y elementos fueron detectados correctamente y si el robot pudo recorrer el laberinto dentro de un margen de tiempo establecido.

Sin embargo, para Martina, lo más desafiante será cumplir las metas y expectativas: “Tengo ganas de superar el resultado del año pasado. Esta vez muchas de las características generales dentro de la categoría de rescate simulado serán diferentes. Poder resolver nuevos desafíos y superar los resultados alcanzados en el 2025 es lo que más me motiva”.

Finalmente, Martina dejó un mensaje para todos los chicos que quieren empezar a estudiar y meterse en el mundo de la robótica: “Lo único necesario para arrancar son ganas y dedicación. En estos años confirmé que la informática no es un ambiente reservado para grandes genios, sino que recibe a aquellos que estén dispuestos a esforzarse”.