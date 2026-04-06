El “efecto Tinder de seguir buscando”: la reflexión de Pilar Sordo sobre el amor propio y la búsqueda de la perfección

En el marco de una entrevista, Pilar Sordo reflexionó sobre la comparación, el diálogo interno, la victimización, la belleza de la tristeza, el amor propio y la salud mental. Además, contó por qué muchas veces no nos sentimos satisfechos con nuestras realidades.

“La única opción real de trabajo es con uno mismo”, sostuvo la profesional. Y agregó: “La tristeza tiene la belleza de que cuando llega a tu vida, llega para transformarte”. “A mí no me define lo que me pasa sino lo que hago con lo que me pasa”, dijo.

“Está bueno un ratito de victimización: 10 minutos de decir no puedo más me parece súper legítimo. Todos sabemos que mañana vamos a tener que levantarnos”, afirmó Sordo.

La importancia del diálogo interno:

“Hoy en día tu diálogo interno es más ruidoso del que tenía mi abuela. Hoy estamos todos en vidriera. Al estar en vidriera la sensación de insatisfacción es mucho más alta, porque se produce el ‘efecto Tinder: sigue buscando’, porque lo que tienes ahora no es lo óptimo”, explicó la psicóloga.

Y continuó: “Ese ‘sigue buscando’ produce una sensación en tu vida presente con un dejo de amargura que no te permite decir: 'Estoy feliz con lo que tengo'".

Por otro lado, señaló que "uno malinterpreta conexión con amor. El que tiene mayor pronóstico es el aburrido, con el que te quedas dormido”.

En la misma línea, dijo que "la capacidad para sostener la incomodidad hace que una relación se vuelva interesante. Hoy todo el mundo está más preparado para la huida que para quedarse".

Finalmente, afirmó que "hablarte nutritivamente te permite verte a ti de una manera positiva y la percepción del mundo también se modifica”.

Los ejes de Pilar Sordo para encontrar el bienestar con uno mismo y con el alrededor:

- El Diálogo Interno: Es la base de la salud mental; cambiar la autocrítica por un trato nutritivo modifica la percepción del mundo. Sordo propone las "tres P" (pausa, para, pregunta) para romper los pensamientos en bucle.

- La Comparación y la "Vidriera": Vivimos en una constante comparación (efecto Tinder/redes sociales) que genera insatisfacción, amargura y la sensación de que siempre hay algo mejor, impidiendo valorar el presente.

- La Victimización: Sordo considera legítimo quejarse (un máximo de 10 minutos), pero insta a no instalarse en la queja y tomar la responsabilidad de la propia vida.

- La Belleza de la Tristeza: Defiende la tristeza como una emoción transformadora que llega para enseñarnos.

- Recomendaciones: Es fundamental educar el diálogo interno para evitar enfermedades físicas, practicar la auto observación, evitar la "adicción al celular" y sostener la incomodidad para tener relaciones más profundas.