Daniel López Rosetti reveló que no dormir bien genera hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, infartos, ACV y accidentes de tránsito

Para todas las personas, el hecho de dormir bien tiene una importancia vital y relevancia para el funcionamiento del organismo. El médico Daniel López Rosetti lo califica como un factor “clave” para la salud del corazón.

Según el especialista, el sueño no es un lujo, sino una necesidad biológica con efectos directos en el sistema cardiovascular y hormonal: “Dormir no siempre es descansar. Al dormir pero sin respirar adecuadamente, el cerebro no descasó, no se nutrió ni se lavó”.

Los beneficios de un buen descanso:

El profesional explicó que, cuando una persona logra dormir bien, ocurren procesos de recuperación fundamentales en el cuerpo:

- Salud cardiovascular: durante la noche, la presión arterial baja y el corazón descansa.

- Regulación hormonal: todos los sistemas hormonales se regulan durante el sueño.

- Reparación de tejidos: mientras dormimos, los tejidos del cuerpo se reconstituyen y se reparan.

El impacto de no dormir que va directo a nuestra salud:

En contraparte, el médico advirtió sobre las consecuencias negativas de la privación del sueño. Cuando no se descansa de manera adecuada, se eleva el cortisol, conocido como la hormona del estrés. Este incremento provoca, a su vez, una elevación de la presión arterial, manteniendo la mente y el cuerpo en un estado de tensión incluso durante el tiempo de reposo.

“No dormir bien genera hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, infartos, ACV y accidentes de tránsito porque la gente se queda dormida al volante”, afirmó.

Apnea del sueño:

La apnea del sueño, según el Dr. Daniel López Rosetti, es una interrupción involuntaria de la respiración durante el sueño, caracterizada por ronquidos fuertes seguidos de silencios, lo que impide un descanso real. Esta obstrucción de la vía aérea afecta la oxigenación cerebral y se asocia a riesgos graves como hipertensión, arritmias, infartos y ACV.

“Generalmente la detecta quien duerme al lado al notar la interrupción de la respiración. La apnea fragmenta el sueño, impidiendo un descanso reparador y afectando la salud”, dijo el médico.

López Rosetti resaltó la necesidad de diagnosticar y tratar estas pausas respiratorias para evitar graves consecuencias a largo plazo.

Recomendaciones del especialista:

- Cantidad de horas: Se debe dormir entre 7 y 8 horas por noche.

- Higiene del sueño: Si existen dificultades para conciliar el sueño, el médico recomienda buscar alternativas como la “higiene del sueño”. Utilizar la cama exclusivamente para dormir y actividad sexual, evitando trabajar, ver televisión o usar el celular en ella. Mantener horarios fijos para acostarse y levantarse para entrenar al cerebro. Asegurar que el cuarto esté a oscuras, en silencio y con una temperatura agradable. Evitar cafeína y comidas pesadas antes de dormir, y limitar siestas prolongadas.

- Consulta profesional: En caso de que los problemas para dormir persistan, la indicación es clara: “Consulte al médico”.