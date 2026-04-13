¿El fin de Eliseo? Disney+ presentó el tráiler de la nueva temporada de “El Encargado” que se estrenará el 1 de mayo

Tras el anuncio de un spin-off, se confirmo que la cuarta temporada de El Encargado se estrena el 1 de mayo con todos sus episodios, exclusivamente en Disney+.



Protagonizada por Guillermo Francella (Eliseo) y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la exitosa serie de comedia ácida ahora encuentra a Eliseo en la cima del poder. En la cuenta regresiva hacia el estreno, se dieron a conocer el tráiler y póster de la cuarta temporada.



De qué trata la cuarta temporada de El Encargado:



En esta nueva temporada, Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano, amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo?



Junto a Francella y Goity, los nuevos episodios de la serie marcan el regreso de Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y la incorporación de Arturo Puig (Presidente).





El nuevo título se centrará en Matías Zambrano —interpretado por Goity—, un abogado penalista que ha ganado notoriedad dentro del universo de la franquicia por su desempeño profesional y sus conflictos personales. La narrativa ampliará el espectro de tono y crítica introducido en El Encargado, focalizando el relato en las tensiones y las zonas oscuras del poder judicial argentino. Goity indicó en canal Núcleo que se esperan “decisiones polémicas y un costado más oscuro” para el personaje en esta expansión, lo que marcará un contraste respecto a la serie madre, que puso en primer plano a los encargados de edificios.



Según trascendidos, el spin-off Zambrano representa el primer derivado oficial de una serie argentina de gran taquilla en Disney+ luego de tres temporadas consolidadas y la confirmación de una cuarta entrega ya grabada, que saldrá al aire en la primera mitad de este año. Esta simultaneidad de rodaje y estreno entre la serie original y su spin-off fortalece la apuesta de la plataforma por la producción local y la continuidad de universos narrativos integrados.