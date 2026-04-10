La serie “Moria” llega el 14 de agosto a Netflix con las actuaciones de Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione

La plataforma de contenidos audiovisuales, Netflix, presentó el primer adelanto y nuevas imágenes de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que estrenará el 14 de agosto a nivel mundial, para anticipar la celebración de sus 80 años.

Encarnada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en distintas etapas de su vida, Casán cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito.

Más detalles de la serie:

La actriz y vedette celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Dirigida y escrita por Javier Van de Couter, la serie es realizada por About Entertainment, productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo.

La propuesta sorprende desde su concepción. No se trata de una biografía tradicional. Es una reconstrucción emocional, simbólica y provocadora, donde la propia protagonista se posiciona como narradora indirecta de su historia.

La serie propone un enfoque narrativo poco convencional. En lugar de seguir una línea cronológica rígida, construye un relato fragmentado que conecta momentos clave de la vida de Moria Casán con su impacto cultural.

Desde sus inicios hasta su consolidación como figura mediática, la ficción explora cómo se construyó un personaje que terminó superando a la persona. La propia Moria se presenta como creadora de su narrativa, desafiando la idea de que otros cuenten su historia.

Al respecto, Moria Casán dijo públicamente sobre las actrices que la interpretarán: "Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación".