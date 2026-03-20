Con Messi, De Paul y Susana en el video, Tini y Ulises Bueno lanzaron "Dos Amantes"

Tini Stoessel y Ulises Bueno presentaron “Dos Amantes”, una colaboración que rápidamente generó repercusión por su letra y el concepto de su videoclip.

La historia se desarrolla en una cena con una mesa elegante y larga donde ambos artistas fusionan sus estilos e interpretan el tema mientras se despliega una narrativa centrada en un vínculo apasionado. En ese contexto, aparecen figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y Cacho Deicas.

La letra marca el tono de la historia con una frase que resume el espíritu de la canción y a modo de llevarlo como bandera de un amor que tanto costó: "Y ahora som, ahora som, ahora som, ahora somos amante' Como esos de los amores de antes".

Uno de los momentos que más llamó la atención es la intervención de Susana Giménez, quien en medio de la cena pregunta por la fecha un posible casamiento, lo que muchos interpretaron como un guiño a la relación entre Tini y De Paul y de que no faltaria tanto para que den el Si, frente al altar.

La dinámica del videoclip se construye a partir de pequeñas escenas que retratan una especie de reunión entre amigos, donde cada personaje aporta su impronta. Cacho Deicas, por ejemplo, aparece preparando un asado, mientras que Ulises Bueno recibe una misteriosa invitación que lo lleva a ese encuentro. Todos los protagonistas parecen haber sido convocados por una misma carta, generando un clima de intriga que se resuelve en esa cena compartida.

De esta manera, “Dos Amantes” pone el foco en un amor que avanza sin importar las miradas externas, reforzando la idea de que los sentimientos pueden imponerse por sobre cualquier obstáculo, sobre cualquiera que lo quiera derrumbar.

El videoclip funciona como una suerte de celebración de la cultura pop argentina, reuniendo en una misma mesa a figuras de distintos ámbitos: la música, la televisión y el deporte. Esa combinación, sumada a una narrativa accesible y cargada de referencias, explica en gran parte el éxito inmediato del proyecto.

La interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes:

El estreno de la canción se da en un marco de “conflicto”. En el último tiempo se supo que Tini Stoessel y Emilia Mernes habían tomado cierta distancia. Sin embargo, luego se sumaron a la interna María Becerra, Antonella Roccuzzo y Valentina Cervantes, que dejaron de seguir a la novia de Duki en las redes sociales.

Tal como contó públicamente Yanina Latorre, “Tini le recomienda a Emilia parte de su equipo, uno de ellos el estilista. Cuando vuelve a estar en los escenarios empieza a querer recuperar a su gente, pero le dijeron vamos a seguir con las dos. Tini exige exclusividad y el estilista eligió a Emilia”.

“Hace poco Tini dio una nota donde dijo que estaba muy pegada a María Becerra. Cuenta que les pasaron cosas que las unieron, se especuló mucho sobre esto. A mí me dicen que Tini es un amor y es influenciable, María aprovechó la situación y le infló la cabeza”, explicó.

La actitud de María Becerra, sería porque hace un tiempo Emilia Mernes habría echado a su hermana de un conocido boliche porteño y esto generó una ruptura en su amistad, entre otros conflictos.