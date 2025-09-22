"Es lo único que me queda de mi hija”: Pampita confirmó que pudo recuperar los celulares que le robaron con fotos de Blanca

El robo en la casa de Carolina "Pampita" Ardohain le causó una profunda angustia a la modelo, ya que se llevaron cuatro celulares con fotos y recuerdos de su hija Blanca, su primera hija, que murió cuando tenía apenas 6 años y pudo recuperar.



Los delincuentes entraron el fin de semana al domicilio y se llevaron dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Aprovecharon que la modelo había viajado a Madrid para participar en un desfile de la marca Carolina Herrera, de la cual es embajadora.



Según trascendidos, dos hombres de Avellaneda se contactaron con la empresaria ya que se enteraron por los medios del hecho y dijeron haber encontrado tirados los teléfonos.



Este lunes se los entregaron a la mujer, quien estaba con el abogado Fernando Burlando, que la representa.



Si bien les ofrecieron compensarlos, ambos se negaron a recibir dinero por el gesto. "Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos", afirmó uno de ellos, de nombre Gastón, a la prensa.



"Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos contacto con lo policial. Yo trabajo en ferrocarriles y mi cuñado en Aysa", agregó y remarcó que no quería tener contacto con la prensa.



En este marco, Pampita habló con los medios y expresó: “Quiero agradecerle a Dios que no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo, podría haber sido un mal momento para todos".



Respecto a si piensa en mudarse, respondió: "Hoy no les puedo decir, no lo sé, pasaron muy pocas horas".



La palabra de Fernando Burlando:



El abogado expresó su indignación por la falta de seguridad en la zona: "Tendría que ser cuidada con custodia, si entendés de seguridad y no sos un burro, te das cuenta que hay lugares que deben estar doblemente custodiados, porque son lugares que se muestran muy exquisitos para la gente que quiere cometer hechos delictivos".



"Hay una vía atrás, antes yo había organizado una seguridad, le puse una garita, un container. Pusimos desde aire acondicionado hasta pava eléctrica para que tenga la custodia. Alguna tranquilidad teníamos con eso, porque estaban los oportunistas que trataban de pasar. Pero ahora sacaron todo, no sé por qué, habría que preguntarle a la ministra", agregó.



En ese contexto, explicó que detrás de la propiedad se encuentra la vía ferroviaria y, por delante, la presencia policial, aunque aseguró que en ninguno de los dos sectores hay personal de seguridad: "Es como dejar la puerta abierta de una joyería toda la noche. En un banco hay seguridad, acá es lo mismo, hay casas que son seductoras, lamentablemente, para la gente que hace estas cosas".



Barby Franco contó que además de la ropa de la beba se llevaron una costosísima batería para la tabla de windsurf de su pareja, y ofreció recompensa para recuperarla. Días después, una mujer que vive en el Barrio 31 se comunicó con ella para devolverle la ropa, que le habían vendido. Franco también contó que recuperó esa batería.

Mariano Grondona también fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque de toda la vida. "Lo desvalijaron", aseguran los vecinos, aunque no trascendió en las noticias policiales.



Marcela Tinayre y Flavia Palmiero son otras de las vecinas célebres del barrio. Históricamente, la familia Macri vivió en el exclusivo barrio que hoy es noticia por el robo a Pampita.



El barrio:



Figueroa Alcorta, Juez Tedín, Jerónimo Salguero y Tagle son los límites de este barrio que es parte del APH de Palermo Chico. El entramado de sus calles, y la particularidad de sus manzanas, fueron trazadas por quien fue el paisajista mayor de Buenos Aires, el francés Carlos Thays. Lo imaginó como un barrio jardín, por eso también se lo conoce como Barrio Parque. Entre fines del 1800 y principios del 1900 esta zona eran las afueras de una ciudad que comenzaba a crecer y a expandirse.