Triunfo de Argentina en el Mundial de vóley: eliminó al bicampeón olímpico Francia y se clasificó a octavos de final

Luego de ganar ante Finlandia y Corea del Sur, la Selección Argentina clasificó a los octavos de final del Mundial de vóley tras vencer al bicampeón olímpico Francia por 3-2. El encuentro en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, se definió en el tie break con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.



Gracias a la victoria ante una potencia mundial, el equipo de Marcelo Méndez terminó como líder del Grupo C con tres triunfos y eliminó del torneo al ganador de la medalla dorada en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024. De esta manera, se enfrentará a Italia, segundo del Grupo F, que venció 3-0 Ucrania y se quedó con el 2° lugar de la zona. Ese duelo se disputará el próximo domingo 21 a las 4.30 del domingo (hora argentina).



El primer set fue muy parejo. Pero el conjunto nacional lo definió de mejor manera de la mano de Luciano Palonsky, gracias a un ataque que pegó en el bloqueó francés. Él, junto a Lucho Vicentín, fueron los máximos anotadores del parcial con 6 puntos. También fue importante Agustin Loser (4).



La segunda tanda volvió a mostrar una paridad similar a la del inicio del juego. Pero a diferencia, Argentina logró sacar dos puntos de ventaja en la etapa final del set y se aprovechó del gran partido de los puntas argentinos (Palonsky y Vicentín) para quedarse con un 25-23 que lo pone 2-0 al frente del encuentro.



Ya en el tercer set, Francia mejoró en el ataque y mostró superioridad (17 puntos contra 12) para descontar en el marcador gracias a un 25-21 para los europeos. El hilo del partido siguió con el mismo denominar en el 4° parcial: los franceses se hicieron fuertes con el aporte de Brizard en ofensiva y una gran recepción para el 25-20.



En el tie break, como a lo largo de todo el encuentro, la participación de Luciano De Cecco con el armado fue clave. Y el que volvió a aparecer en gran esplender fue Vicentín, quien acabó como el goleador del seleccionado con 22 puntos. Argentina siempre estuvo al frente en el marcador y se quedó con el set decisivo por 15-12. Tercera victoria, clasificación a octavos de final y eliminación para los campeones olímpicos. Una tarde redonda para el vóley argentino en Filipinas.





En cuanto a la conformación del plantel criollo, Marcelo Méndez viajó a Filipinas con los 15 jugadores que participaron en el torneo amistoso de Polonia. Sin embargo, el reglamento exige que la nómina definitiva para el Mundial esté compuesta por 14 jugadores. Por este motivo, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) anunció este viernes la lista final de convocados, dejando fuera a Gustavo Maciel, central de 23 años y reciente incorporación del Friedrichshafen alemán.



Aunque Maciel podrá continuar entrenando junto al grupo, no estará habilitado para disputar los partidos oficiales, según comunicó la FeVA. El torneo, que se extenderá hasta el 28 de septiembre, tiene como escenario principal el Coliseo Smart Araneta de Quezon, con capacidad para 14.430 espectadores, mientras que las fases decisivas se disputarán en el Mall of Asia Arena de Pásay, que puede albergar a 20.000 personas.





ARMADORES: Matías Sánchez, Luciano De Cecco y Matías Giraudo



OPUESTOS: Pablo Kukartsev y Germán Gómez



RECEPTORES PUNTA: Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas



CENTRALES: Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel



LÍBERO: Santiago Danani



*Los antecedentes de Argentina en el Mundial de Vóley*:



Brasil 1960: Puesto 11



Italia 1978: Puesto 22



Argentina 1982: Puesto 3 (Medalla de Bronce)



Francia 1986: Puesto 7



Brasil 1990: Puesto 6



Grecia 1994: Puesto 13



Japón 1998: Puesto 11



Argentina 2002: Puesto 6



Japón 2006: Puesto 13



Italia 2010: Puesto 9



Polonia 2014: Puesto 11



Italia y Bulgaria 2018: Puesto 15



Polonia y Eslovenia 2022: Puesto 8