”Mi mamá es hippie surfer”: La Joaqui contó cómo pasó de vivir en Costa Rica hasta los 15 años a llenar los escenarios



Actúa, compone sus canciones, rapea y canta. La Joaqui,una de las artistas urbanas del momento en la Argentina y actual participante de MasterChef Celebrity, compartió detalles de su infancia junto a su madre en Costa Rica.



Antes de llegar al éxito rotundo que disfruta, atravesó un difícil camino con etapas muy duras.



Joaquinha Lerena De La Riva nació el 24 de octubre de 1994 en la ciudad de Mar del Plata, una de las localidades turísticas más renombradas de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. A raíz de la dura realidad que afrontaban, se mudó siendo apenas una niña a Tamarindo, un pueblo costero ubicado a 250 kilómetros de San José de Costa Rica, sobre la costa del Océano Pacífico.



“Crecí con mi mamá, no es que tenía a mis amigos del colegio, a mis amigos del barrio. Mi mamá sigue viviendo allá, ella es hippie y su sueño era perseguir olas por el mundo, pinta y vende su arte”, contó la artista.



Empezó MasterChef Celebrity:



El programa de cocina se convirtió en uno de los más vistos en su reestreno, y provocó las risas de los usuarios de las redes sociales.



La Joaqui fue una de las protagonistas de la primera noche en Telefe.



Junto a Momi Giardina tuvieron que cocinar juntas. Tras la presentación de su plato en el debut del certamen, la devolución de los chefs no solo se centró en la ejecución culinaria, sino que también puso en tela de juicio la actitud de las participantes, marcando un inicio desafiante para ambas en la competencia.



Optaron por preparar un filet de pescado a la romana acompañado de un puré bicolor. Sin embargo, la propuesta no convenció a los jueces. Damián Betular fue el primero en señalar una inconsistencia en la presentación, cuestionando por qué el puré mixto se encontraba mezclado. Ante esto, Momi Giardina respondió: “¿Y cómo lo querés?”, lo que llevó al chef a precisar que, al tratarse de un puré bicolor, debía conservar dos colores diferenciados y no estar fusionado en uno solo.