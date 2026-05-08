“Hay otros favoritos por delante de Argentina”: la revelación de Messi sobre la posición de la Selección frente al Mundial 2026

A poco más de un mes del debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, Lionel Messi habló en una entrevista y dejó una advertencia respecto a la defensa del título de Qatar 2022.

Si bien el capitán argentino aceptó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni competirá por la gloria, también aclaró que hay otros favoritos que llegan mejor a la cita.

“La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos”, expresó.

Y aclaró: “Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay”.

Asimismo, señaló que “hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel grupo de selección y que esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto".

Al momento de enumerar a los candidatos a quedarse con el trofeo, el 10 apuntó: “Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales. Después, las mismas de siempre, Alemania, Inglaterra y Portugal, que tiene una selección muy competitiva también. Después aparece alguna sorpresa, cosas raras o que a priori uno no imagina. Hay muchas selecciones de gran nivel".

Espíritu competitivo:

Respecto a su espíritu competitivo, hambre de gloria y el transitar la recta final de su historia con la celeste y blanca, comentó: "Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces, es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también”.

“A veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder. Pero también me llevó a ser quien soy. Todos mis hijos son competitivos y quieren ganar, Ciro es medio parecido a mí, que no le gusta perder", agregó.

Durante la misma charla, se mostró confiado en las próximas camadas que representarán a la selección nacional: “Hay recambio todavía. Si bien hay jugadores que van a dejar de estar, hay muchos jóvenes que van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchísimos partidos encima y siguen siendo jóvenes”.

“Quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y habiendo chicos que vienen de abajo con muchas ganas y fuerza. Va a quedar un grupo grande y fuerte cuando se termine esta etapa de Mundial y se inicie otra. La gran mayoría seguirá estando”, manifestó.

Messi padre:

El capitán argentino contó un poco de cómo arranca sus mañanas: “Me levanto con alarma sí. Hay días que 6.50, otros a las 7:00. Todo depende de la hora en la que entren los nenes a la escuela. Los llevo al cole y después me voy a entrenar”.

Y siguió: “Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, en cambio acá quizás Thiago va a la casa de un compañero y nosotros no conoce a los padres y no sabes a dónde va”.

“No estoy en ningún grupo de WhatsApp, Anto sí”, confesó.

La continuidad de Scaloni:

Sobre la continuidad de Scaloni después del Mundial, expresó: “Pasa por lo que pretenda y quiera. Por ahí quiere seguir o decide tener nuevos desafíos, quiere probar otras cosas. Nunca estuvo en un equipo día a día, arrancó con la Selección directamente”.

“Capaz quiera probar otra cosa, pero hablo por opinar nomás. Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para que se quede. Si se va, será difícil para el que viene también tener las ganas, que se atreva y asumir el compromiso de la Selección después de todo lo que se hizo en este recorrido y camada. Sobre todo porque somos un país que exige”, explicó Messi.

Neymar y la chance de jugar el Mundial con Brasil:

“No puedo ser objetivo, es un amigo y me encantaría que esté, que le pasen todas cosas lindas porque se lo merece por la clase de persona que es. Ojalá pueda estar, todos queremos que estén los mejores y Ney, esté como esté, siempre será uno de ellos”, dijo respecto a su par.

Y sumó: “Sería lindo verlo en el Mundial por lo que significa para Brasil y para el fútbol. Tiene un carisma muy especial , no la caretea, vive su vida y hace lo que siente y piensa sin importarle la repercusión que pueda llegar a tener. Vive su vida, es feliz y es muy natural. Hablamos de vez en cuando y tenemos una relación de amistad de muchos años”.