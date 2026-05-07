La agarraron del cuello y la arrastraron cinco metros para robarle el auto

Una mujer fue víctima de un violento robo en el partido bonaerense de Lanús, cuando llegaba a su casa después de hacer compras, apoyó las bolsas para abrir la puerta y fue sorprendida por dos delincuentes que la tiraron al piso para quitarle las llaves y robarle el auto.

El hecho ocurrió cerca de las 10.45 de la mañana en la intersección de las calles Brasil y Patxot, en la localidad de Valentín Alsina.

Según se observa en las cámaras de seguridad de la zona, la víctima acababa de arribar a su domicilio y había dejado las bolsas sobre la vereda mientras intentaba abrir la puerta de ingreso. En ese momento, dos ladrones que caminaban por la cuadra la abordaron de manera sorpresiva.

Uno de los asaltantes se abalanzó sobre la mujer y, en medio de un forcejeo, la empujó violentamente hasta hacerla caer al suelo para quitarle las llaves del vehículo.

Además del auto, los delincuentes también le arrebataron el teléfono celular antes de escapar.

Tras concretar el robo, ambos subieron rápidamente a un Chevrolet Agile color azul, patente MFN 547, y huyeron del lugar a toda velocidad.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona y las imágenes son analizadas por los investigadores para intentar identificar a los autores.

“Pueden llegar a seguir robando con el auto o haberlo descartado por algún lado”, expresó la hija de la víctima en referencia al vehículo sustraído.