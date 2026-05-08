“Nadie frena, todos chocan”: piden semáforos urgente en la esquina de los choques

En el partido bonaerense de San Miguel, una vecina decidió recopilar distintos accidentes ocurridos en el cruce de Tribulato y Zuviría para visibilizar una problemática que, según denuncian los habitantes de la zona, se repite a diario: “Nadie frena y todos chocan”.

Con las imágenes como prueba, los vecinos reclaman la instalación urgente de semáforos en una esquina que consideran peligrosa y donde ya se registraron numerosos siniestros protagonizados por motos, autos, colectivos e incluso patrulleros, tanto en días de lluvia como con buen clima.

En los videos registrados por cámaras de seguridad se observa cómo muchos conductores atraviesan la intersección sin reducir la velocidad, pese al riesgo permanente de colisión.

Uno de los episodios registrados muestra a un móvil policial que no respetó la prioridad de paso y terminó chocando contra otro vehículo en plena esquina.

El accidente más impactante ocurrió cuando un motociclista colisionó violentamente contra un auto y salió despedido varios metros por el aire, en una secuencia que estuvo cerca de terminar en tragedia.





Los vecinos sostienen que en el cruce no se respetan las normas básicas de tránsito, especialmente la prioridad de paso de quienes circulan por la derecha, además de las velocidades máximas permitidas.

“Es un escenario evitable”, señalaron frentistas de la zona, quienes insisten en que la colocación de semáforos podría reducir significativamente la cantidad de accidentes que se producen en esa intersección.