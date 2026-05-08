"Adorni es inocente hasta que se demuestre lo contrario": Sergio Berni re refirió a las acusaciones contra el Jefe de Gabinete

En el marco de la situación que está atravesando el Jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, incluyendo propiedades y refacciones por USD 245.000, Sergio Berni manifestó su opinión al respecto.

“Yo siempre trato de ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Soy abogado, soy un hombre de ley y para nosotros el principio constitucional de inocencia es un principio innegociable”, dijo Berni.

Y aclaró: “Por lo tanto, ese principio dice que todos los hombres y mujeres son inocentes hasta que se compruebe lo contrario”.

En la misma línea, señaló: “Por lo tanto, para mí, Manuel Adorni es inocente hasta que el que tenga que el que tenga que juzgarlo dictamine lo contrario. Como así también habrá visto, y lo digo en nombre propio y no en nombre del peronismo, pero vi que nadie pidió que se le aplique la Doctrina Irurzun”.

Durante la misma entrevista, explicó que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y ese proceso judicial que va por etapas, primero imputación, después procesamiento, tiene que transitarlo en libertad porque así lo dice la Ley”.

“¿Cuándo eso se interrumpe? Cuando hay principio de sospecha de que se puede fugar o entorpecer la investigación”, afirmó.

El caso de Cristina Kirchner:

Por otro lado, el Senador bonaerense se refirió a la situación de la ex presidenta: “Lo que reclamamos es que la Corte Suprema revea el caso de Cristina. La Corte es la última instancia, saben que en Argentina tenemos tres instancias, que interviene”.

Y agregó: “La Suprema directamente se rehusó o revisar la causa y es lo único que pedimos”.

“Además, como se plantea en la defensa, yo leí la causa y no hay una sola prueba documental, ni pericial, ni testimonial que indique la culpabilidad de Cristina. Por mucho menos, Adorni está en libertad. Es una cosa que tiene que revisar”, explicó.

Finalmente, dijo que “los argentinos nos quedaríamos todos en paz si la Corte Suprema revisa la causa. Yo lo que veo por la televisión es que todos los días a Adorni le aparecen cosas”.