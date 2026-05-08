“No me importa la carnicería mediática”: Adorni explicó que aún no habla para no obstruir el trabajo de la Justicia en la investigación

En el marco de una entrevista, el jefe de Gabinete nacional Manuel Adorni aseguró que no hablará sobre su situación judicial porque, dijo, "cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la Justicia".

"No me importa la carnicería mediática en la que me metieron", añadió el funcionario hoy investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

El funcionario apuntado desde el ámbito judicial y la oposición dijo también: "Me hubiese encantado hacerlo el día 1 (dar explicaciones)”.

El funcionario se mostró confiado en que la Justicia "va a aclarar todo" y deseó que "ojalá sea rápido", pero dejó un mensaje de advertencia: "Cuando la Justicia aclare todo, mirá que sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho". "Voy a hablar más de lo que se imaginan", subrayó.

También aseguró que no es "una persona vengativa, pero sí trato de ser justo". "Acepto que opines lo que quieras, pero es distinto si mentís, me injurias o te metiste en mi vida privada", advirtió.

En la misma línea y ante la consulta sobre los pedidos de explicaciones de distintos periodistas en torno a la investigación judicial, el funcionario expresó: “Estuvimos bastante cerca de que me linchen para que hable”.

"Somos muchos los que no pegamos con los muebles de la Rosada":

Adorni afirmó que no es "un tipo del poder o del sistema de la vieja política". "Yo muchas veces he sentido que la política o el poder quería influir en cuestiones judiciales", comentó para justificar su silencio tras dos meses de polémica luego de que saliera a la luz su incremento patrimonial desde que llegó a la función pública de la mano del Presidente.

"Confío en lo que soy yo y confío en que esto lo va a aclarar la Justicia", resaltó y dijo que nunca pensó en renunciar. “Es un sistema hecho por la política tradicional para la política tradicional”, sumó.

El funcionario aclaró no obstante que apenas estalló el escándalo - luego de que se conociera que su esposa Bettina Angeletti viajó en el avión presidencial junto a la comitiva a Nueva York- sí hizo mención al tema.

"Muy al principio hice algún comentario de alguna cuestión, porque no estaba judicializado. Algún detalle, era también la sorpresa de lo que había ocurrido", recordó.

El jefe de ministros dijo también que existen otros casos judicializados vinculados al gobierno como ANDIS y $LIBRA y aclaró que "jamás hemos hablado ni dijimos una coma sobre el tema, porque no pensamos obstruir el trabajo de la Justicia. No lo vamos a hacer ahora, no lo hicimos y no lo vamos a hacer".

"Mis amigos me escriben a diario para decirme que ni en pedo afloje, me dicen 'dale para adelante que te bancamos'. Y nunca pensé en irme. Tengo días que estoy mejor o peor como le pasaría a cualquiera, pero ahí me apoyo en mi familia. En el abrazo con mis nenes", contó.

El apoyo de Milei y los cuestionamientos de Bullrich:

El presidente Javier Milei aseguró en declaraciones previas, que su funcionario tiene todo listo para presentar su declaración jurada antes del plazo límite, 31 de julio, y lo ratificó en su cargo.

Fue luego de que Patricia Bullrich declarará que Adorni debe presentar toda la documentación con rapidez y contundencia. El mandatario le bajó el tono a los dichos de su senadora y dijo que "lo spoileó" a Adorni, porque éste ya tenía toda la documentación lista para ser presentada.

“En sus manos tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible”, dijo la senadora sobre las demoras de Adorni para presentar su declaración.

Lejos de salir al cruce, Adorni apeló a la dulzura para referirse a Bullrich. "Pato es una fenómena. El spoileo es porque todos sabían que la iba a presentar antes del vencimiento. Me spoileó eso, está bien. Con Patricia trabajamos en la mesa política juntos. Antes la entrevistaba, ahora trabajamos. No lo tomé mal, si no dijo nada. Después si lo tendría que haber dicho o no... pero cómo lo voy a tomar mal", indicó.

Adorni hizo también referencia al respaldo que recibió de Milei en las últimas horas al brindar una entrevista telefónica. "Me emociona y me impacta el apoyo desde lo humano y hasta desde lo espiritual que me da, independientemente de las declaraciones públicas, que son contundentes", afirmó y retomó una frase del Presidente al sostener que "él jamás ejecutaría a una persona que considera honesta".

"Te cuento una infidencia. Ayer hablé con el Presidente sobre temas de gestión. Corté con él a la noche y a los 3 minutos me empiezan a llegar mensajes de que Milei estaba en televisión. Nunca me dijo que iba a salir por televisión y había cortado minutos antes. Es un ser maravilloso", contó.

Casi hacia el final de la entrevista Adorni se preguntó por qué "no se respeta el cinturón" a la hora de criticarlo y comparó su situación con un episodio vivido por Axel Kicillof, cuando era funcionario del gobierno de Cristina Kirchner, y sufrió un escrache mientras viajaba con sus hijos a Uruguay.

"¿Te acordás cuando a Kicillof lo insultaron cuando estaba con los hijos en Buquebus? Me pareció tan aberrante, tan aberrante. Creo que lo que pasa ahora es eso. No entendés bien por qué no se respeta el cinturón, te descoloca. Eso va más alla de la información buena o mala", planteó.

"Esto es porque yo soy un pedazo de Milei y en ese pedazo de Milei es pegarle debajo del cinturón a Milei y lastimar a Milei. No te quepa duda. ¿Qué sentido tiene pegarme? ¿Meterte con mi familia y mi intimidad?", se preguntó a modo de cierre.

“Una persona que se horrorizó por mis viajes estuvo a punto de viajar conmigo”:

Por otro lado, el Jefe de Gabinete reveló que “una persona que conduce un noticiero” se iba a ir con él “a compartir las vacaciones” y advirtió: “Me pegó mucho, son cosas que indefectiblemente caen en la traición”.

Adorni en la política:

En otro tramo de la charla, el funcionario cómo fue involucrarse como Jefe de Gabinete: “Fue una decisión familiar ser parte del gobierno”. “Yo era amigo de él y confiaba ciegamente en que era la persona indicada para sacar a la Argentina de dónde estábamos”, agregó respecto al momento en que acepta integrar el gabinete oficial.

Adorni es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito por el juez Ariel Lijo, luego de que trascendiera la compra de departamentos, una casa en el barrio cerrado Indio Cua, a la que le habría hecho remodelaciones por un valor de 245.000 dólares, según declaró este lunes el contratista que las realizó, y distintos viajes tanto por el exterior y la Argentina pagados en efectivo.

El constructor a cargo de las restauraciones, Matías Tabar, también dijo al declarar en calidad de testigo que Adorni se comunicó con él los días previos a presentarse ante el juez y le ofreció ayudarlo con la declaración y ponerlo en contacto con un equipo de profesionales del jefe de Gabinete.