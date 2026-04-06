Comienza la Copa Libertadores y Sudamericana este martes: Boca vs Universidad Católica y Racing vs Independiente Petrolero

Los equipos, entre ellos doce argentinos, ya conocen a sus rivales en la primera instancia de las competencias.

Para la Libertadores Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia serán protagonistas e irán en busca de la Gloria Eterna.

Por el lado de la Sudamericana, habrá una fuerte presencia albiceleste con River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra.

Juan Tagle, presidente de Universidad Católica confirmó que habrá más de dos mil hinchas de Boca en Chile para la Libertadores: “Es un desafío importante”.

La competencia tendrá un calendario particular debido a la cita mundialista de este año. La fase de grupos iniciará en la semana del 7 de abril y finalizará el 28 de mayo. Tras un receso por el Mundial 2026, la actividad se reanudará con los octavos de final a partir del 11 de agosto.

El comienzo de cada temporada despierta la ilusión de los hinchas argentinos, quienes aguardan con expectativa el arranque de las copas internacionales.

En este marco, el jugador de Boca Leonardo Paredes expresó: “Mucha ilusión, muchas ganas de poder jugar la competición. Un sueño para mí”.

Los primeros partidos:

El equipo "Xeneize" se enfrentará este martes a la Universidad Católica de Chile a las 21:30 en el marco de la Libertadores, mientras que la "Academia" visitará a Independiente Petrolero de Bolivia desde las 19:00, en la Sudamericana.

Además, se producirá el debut de Independiente Rivadavia en la principal competencia continental, que recibirá a Bolívar. En la Sudamericana, también harán su presentación Barracas Central contra Vasco Da Gama de Brasil y Tigre enfrentará a Alianza Atlético de Perú.

En la Libertadores, Boca regresará a esta instancia después de dos años, enfrentándose a la Universidad Católica de Chile como visitante.

Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza, que logró su clasificación al consagrarse campeón de la Copa Argentina el año pasado y actualmente lidera la tabla anual del fútbol argentino, recibirá a Bolívar a las 19:00, en un partido que marcará un hito para un club que debutó en la Primera División en 2014, aunque había participado en seis campeonatos nacionales entre las décadas del 60 y 80.

En la Sudamericana, tres equipos argentinos jugarán en la jornada inaugural de la primera fase: Racing, campeón en 2024 y semifinalista de la Libertadores el año pasado, se enfrentará a Independiente Petrolero en la altura boliviana, a 2.814 metros sobre el nivel del mar. Tigre jugará contra Alianza Atlético de Perú a las 23:00, y Barracas Central será local en el estadio Florencio Sola de Banfield, midiéndose a Vasco Da Gama en su debut a nivel internacional, a las 19:00.