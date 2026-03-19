Libertadores y Sudamericana: Boca se cruzará con Cruzeiro y River con Red Bull Bragantino de Brasil

El fútbol sudamericano posó sus ojos en la sede de Conmebol, en Luque, donde se llevó a cabo el sorteo de las fases de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana.

Sesenta y cuatro equipos, entre ellos doce argentinos, ya conocen a sus rivales en la primera instancia de los certámenes internacionales.

Para la Libertadores Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia serán protagonistas de la Libertadores e irán en busca de la Gloria Eterna.

Por el lado de la Sudamericana, habrá una fuerte presencia albiceleste con River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra.

La competencia tendrá un calendario particular debido a la cita mundialista de este año. La fase de grupos iniciará en la semana del 7 de abril y finalizará el 28 de mayo. Tras un receso por el Mundial 2026, la actividad se reanudará con los octavos de final a partir del 11 de agosto.

Copa Libertadores:

Se definió como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.

El Presidente de la Confederación Campeona del Mundo, Alejandro Rodríguez, confirmó que la Final de la CONMEBOL Libertadores 2026 será en Montevideo, Uruguay.

Grupo A

Flamengo (BRA)

Estudiantes (ARG)

Cusco (PER)

Independiente Medellín (COL)

Grupo B

Nacional (URU)

Universitario (PER)

Coquimbo Unido (CHI)

Dep. Tolima (COL)

Grupo C

Fluminense (BRA)

Bolívar (BOL)

Dep. La Guaira (VEN)

Indep. Rivadavia (ARG)

Grupo D

Boca (ARG)

Cruzeiro (BRA)

U. Católica (CHI)

Barcelona (ECU)

Grupo E

Peñarol (URU)

Corinthians (BRA)

Santa Fe (COL)

Platense (ARG)

Grupo F

Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Junior (COL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo G

Liga de Quito (ECU)

Lanús (ARG)

Always Ready (BOL)

Mirassol (BRA)

Grupo H

Independiente del Valle (ECU)

Libertad (PAR)

Rosario Central (ARG)

Universidad Central (VEN)

Copa Sudamericana:

Los grupos de la próxima edición cuya competencia comenzará en la semana del lunes 13 de abril.

Grupo A

América de Cali (COL)

Tigre (ARG)

Macará (ECU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo B

Atlético Mineiro (BRA)

Cienciano (PER)

Puerto Cabello (VEN)

Juventud (URU)

Grupo C

Sao Paulo (BRA)

Millonarios (COL)

Boston River (URU)

O'Higgins (CHI)

Grupo D

Santos (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Deportivo Cuenca (ECU)

Recoleta (PAR)

Grupo E

Racing (ARG)

Caracas (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)

Botafogo (BRA)

Grupo F

Gremio (BRA)

Palestino (CHI)

Montevideo City Torque (URU)

Riestra (ARG)

Grupo G

Olimpia (PAR)

Vasco Da Gama (BRA)

Audax Italiano (CHI)

Barracas Central (ARG)

Grupo H

River (ARG)

Bragantino (BRA)

Blooming (BOL)

Carabobo (VEN)

Los millonarios premios que entregarán la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026:

En la Copa Libertadores 2026, el recorrido económico comienza desde las fases preliminares. Un club que inicia su camino desde la primera ronda recibe 400.000 dólares por partido como local en Fase 1, 500.000 en Fase 2 y 1.000.000 en Fase 3. Ya en la fase de grupos, cada equipo recibirá un bono por “mérito deportivo” de USD 340.000 por cada triunfo.

El avance en el certamen eleva los ingresos de manera progresiva. Los octavos de final otorgan 1.250.000 dólares, los cuartos de final suman 1.700.000 y las semifinales aportan 2.300.000. El subcampeón se asegura 7 millones, mientras que el campeón de la Copa Libertadores recibe 25 millones de dólares. Sin embargo, un club que disputa todas las etapas desde la fase de grupos y consigue el título puede superar los 40 millones de dólares en premios acumulados.

Este impacto económico no se limita al trofeo. El equipo que conquista la Libertadores logra acceso a la Recopa Sudamericana, que entrega 1,8 millones de dólares, y a competencias globales como el Mundial de Clubes y la Intercontinental, donde los premios pueden ser aún mayores. Además, la clasificación automática a la siguiente edición de la Libertadores garantiza al menos otros 3 millones de dólares solo por disputar la fase de grupos.

La Copa Sudamericana, aunque en una escala menor, ofrece cifras relevantes para los clubes participantes. Desde la fase previa, los premios oscilan entre 225.000 y 250.000 dólares, y la participación en la fase de grupos asegura 300.000 dólares, sin contar los USD 125.000 por cada triunfo. En las eliminatorias directas, los octavos de final reparten 600.000 dólares, los cuartos agregan 700.000 y las semifinales entregan USD 800.000. El subcampeón suma USD 2.500.000, mientras que el campeón obtiene 10 millones de dólares.