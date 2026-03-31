Argentina será el 1° país en tener un Minecraft real: una experiencia inmersiva desde el 15 de mayo en Ciudad Universitaria

La próxima gran aventura inmersiva de Minecraft sale de la pantalla para sumergirse en la noche, y su estreno mundial será en Buenos Aires y a gran escala. Se trata de Moonlight Trail, una aventura nocturna al aire libre que promete transformar el popular videojuego en una experiencia real, interactiva y sensorial.

La cita será desde el 15 de mayo en Ciudad Universitaria, con funciones todos los días a partir de las 19:00. La propuesta invita a fanáticos, familias y curiosos a recorrer un circuito especialmente diseñado que recrea distintos biomas del juego, combinando tecnología, narrativa y participación activa del público.

En este recorrido, los visitantes deberán formar equipos, interactuar con personajes y enfrentar desafíos inspirados en el mundo del juego. Desde bosques de cerezos hasta cuevas luminosas, pasando por ruinas antiguas y cascadas, el evento busca replicar el espíritu creativo y colaborativo que convirtió a Minecraft en el videojuego más vendido de todos los tiempos, con más de 300 millones de copias.

Además, la experiencia incluye una misión central: restaurar un antiguo faro. Para lograrlo, los jugadores tendrán que recolectar recursos, fabricar herramientas y enfrentarse a los clásicos “mobs” (piezas fundamentales del juego), en una dinámica que mezcla exploración, estrategia y acción en tiempo real.

Cómo comprar las entradas:

Las entradas estarán disponibles a través de la web oficial del evento (www.minecraftexperience.com) y de Ticketek (www.ticketek.com.ar).

La preventa exclusiva fue lunes 30 de marzo, con beneficios para clientes de Banco Santander, quienes pueden acceder además a hasta seis cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.

Por su parte, la venta general comenzará este martes 31 de marzo a las 16:00. Los precios parten desde los $44.000, tal como informó la organización.

El recorrido:

Según sus creadores, esta nueva versión de la experiencia que estrenará en Buenos Aires expande el concepto original con una propuesta más ambiciosa: una aventura completamente nocturna que potencia la inmersión y el componente narrativo.

El recorrido comienza en un espacio llamado “El Campamento”, donde los participantes reciben las primeras instrucciones y conocen la historia del faro. A partir de ahí, avanzan por ocho escenarios interactivos hasta llegar a un enfrentamiento final que definirá el éxito de la misión.

Otro de los aspectos destacados del evento es su enfoque sustentable. La organización aseguró que el diseño del recorrido respeta el entorno natural, con senderos pensados para minimizar el impacto ambiental, control de sonido y estudios previos sobre la fauna local para evitar interferencias.

De esta manera, Minecraft amplía su universo más allá del gaming y suma una nueva forma de interacción con su comunidad global. Llega a Argentina mientras se desarrolla con otros escenarios de juegos en distintos países del mundo.