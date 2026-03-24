Asaltaron a un jubilado de 70 años por la espalda y se fueron caminando como si nada: un chileno detenido

Lo vieron caminando solo y sintieron que era su oportunidad: empezaron a moverse al trote y cuando menos se lo esperaba, le arrebataron la mochila a un jubilado que caminaba por la calle Santiago del Estero.

La escena fue atestiguada por varios peatones y por un domo de seguridad. Sin embargo, tras hacer un par de cuadras, los delincuentes comenzaron a caminar como si nada hubiera pasado.

Un operador del Centro de Monitoreo Urbano alertó a la policía y aportó detalles de contextura física y vestimenta. Con esos detalles personal de la Comisaría Vecinal 1C llegó rápidamente al lugar y detuvo a uno de ellos.

El otro se encontró con un tercer cómplice y comenzó a circular por la calle Pavón hasta que se cruzó con un oficial. “Yo no hice nada”, se defendió. Sin embargo, terminó detenido. La policía constató que se trataba de un chileno de 28 años y un argentino de 25 que ya habían participado de otros robos en Constitución.