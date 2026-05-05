“Adorni está muy preocupado y lo bien que hace”: Feimann sobre Adorni y el pago en efectivo y sin factura por remodelar la casa del country

Ante el fiscal Gerardo Pollicita -que investiga al funcionario a partir de una denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito- el contratista Matías Tabar detalló que las obras consistieron en el cambio y construcción de pisos, paredes, además de una pileta por unos 9000 dólares; una cascada en el jardín 3500 dólares y dos apoyacabezas para un jacuzzi, pagados a razón de 90 dólares cada uno.

En este marco y tal como trascendió, declaró en la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Todo sin que mediara factura por su trabajo.

“Esto arrancó hace 60 días y hace 60 días que el gobierno no para de caer en las encuestas. Cuando un gobierno entra en 30 o menos de 30, entras en la dimensión desconocida de cualquier gobierno”, expresó al respecto el periodista Eduardo Feimann.

Y agregó: “Yo no sé si Adorni piensa renunciar o no, no tengo el dato. No tengo el dato tampoco de Javier Milei y Karina le van a pedir la renuncia después de saber este nuevo detalle que quizás no sabían”.

Ante la consulta de distintos medios de comunicación, fuentes cercanas al jefe de Gabinete afirmaron que “ese no es el monto” que pagó Adorni por la refacción de la casa y ampliaron: “Seguramente vamos a solicitar una pericia, porque cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”.

Tabar estuvo en los tribunales de Comodoro Py entre las 10.30 y las 13.30. Su declaración testimonial fue filmada y estuvieron presentes el fiscal Pollicita y Matías Ledesma, el abogado defensor de Adorni.

El testigo fue a declarar con un detalle de todos los arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó tanto en materiales como en mobiliarios nuevos. Aportó además videos de la obra y de los avances a medida que iba trabajando y eso quedó en poder de la fiscalía.

“No se di Adorni debe ser sancionado en nombre de la ética o de la estética”, expresó el periodista Carlos Pagni sobre la estrategia del Gobierno y los gastos en torno a la remodelación de su casa por parte de Adorni.

Los elementos nuevos colocados incluyeron los revestimientos, un gran quincho, una pileta de natación con mosaico travertino y una cascada. Se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron cerramientos nuevos de PVC.

La contratación se habría acordado el 14 de septiembre de 2024, fecha que Tabar recordó por coincidir con una fiesta de su pueblo. Dijo que hubo intención de firmar un presupuesto, aunque finalmente no se habría hecho. El presupuesto original ascendía a US$128.150, pero luego se descontaron algunos trabajos que inicialmente estaban previstos, especialmente la carpintería de PVC y un grupo electrógeno a gas.

Con esas exclusiones y según trascendidos, el presupuesto de base quedó en aproximadamente US$85.050. A ello se agregó la remodelación de la pileta por unos US$9000, por lo que el presupuesto inicial aceptado habría rondado los US 94.000. Hubo ocho meses de obra.

Por su parte, el periodista Ignacio Ortelli afirmó que “el daño que hizo Adorni es irreversible”. Y sumó que “nadie le va a creer al Gobierno” sobre que “vino a terminar con la casta”.

El viaje familiar que Adorni hizo al hotel Llao Llao de Bariloche:

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se alojó durante cinco noches en el emblemático hotel Llao Llao Hotel entre el 20 y el 25 de junio de 2024, en un viaje que incluyó, según trascendidos, a su familia y que habría acumulado gastos por más de 9 millones de pesos.

Según revelaron los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, el funcionario se retiró del hotel sin abonar en ese momento el costo de la habitación, que representaba el monto más elevado de la estadía. Ese saldo, de aproximadamente $4.931.993, fue cancelado recién tiempo después mediante transferencias bancarias.

Según los datos relevados, el primer pago se realizó el 19 de septiembre de 2024, tres meses después del viaje, desde una cuenta bancaria del banco HSBC. Los periodistas de A24 aportaron que el jefe de Ministros no tiene registrada una cuenta a su nombre en ese banco, por lo que surge la pregunta de quién fue la persona que realizó el pago.

El segundo de los movimientos para saldar el valor del hospedaje se concretó en noviembre, cinco meses más tarde. La factura del hotel, en tanto, fue emitida a nombre de Adorni, lo que permitiría reconstruir la trazabilidad de la operación.

Pagano pidió la detención de Adorni:

La diputada nacional presentó un escrito judicial exigiendo la inmediata detención de Manuel Adorni, acusándolo formalmente de intentar manipular a un testigo clave antes de su declaración. Según la denuncia de la legisladora, el funcionario apeló a presiones encubiertas a través de WhatsApp, ofreciendo "ayuda" a cambio de cambiar los testimonios que lo arrinconan en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En el documento entregado al Juzgado Federal, Pagano detalló que el intento de soborno habría ocurrido el mismo día en que debía declarar el contratista Matías Tabar.

El escrito señala que Adorni contactó al hombre instantes antes de su testimonio bajo juramento, le ofreció el contacto de su "equipo" y además intentó borrar los mensajes intercambiados con el trabajador. Para la denunciante, esta maniobra constituye un riesgo procesal grave, inminente y completamente comprobable, encuadrado como un claro entorpecimiento de la investigación en curso.

Para fundamentar su sorpresiva embestida, la diputada pidió aplicar la famosa "doctrina Irurzun", un antecedente jurídico muy utilizado entre 2017 y 2018 para mantener presos a exfuncionarios del kirchnerismo.

Esta figura sostiene que las personas que aún conservan amplias cuotas de poder (como es el caso de un jefe de Gabinete en ejercicio) “tienen la capacidad estructural y residual de obstaculizar el trabajo de la Justicia”, lo que justifica dictar una prisión preventiva como medida cautelar.