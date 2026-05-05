Torneo Apertura, octavos de final con días y horarios confirmados: se destacan Boca Juniors vs. Huracán y River vs. San Lorenzo

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los horarios de los ocho cruces de octavos de final del Torneo Apertura, que se disputarán el próximo fin de semana en los estadios de los equipos mejor posicionados en cada zona.

La definición del campeonato tendrá lugar el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Tras la conclusión de la primera fase, los duelos quedaron distribuidos entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo. El sábado abrirá la jornada con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano a las 16:30, seguido por el encuentro en La Bombonera entre Boca Juniors y Huracán a las 19:00.

El cierre del día tendrá dos partidos simultáneos a las 21:30: Argentinos Juniors ante Lanús, e Independiente Rivadavia frente a Unión.

El domingo arrancará con el duelo entre Rosario Central e Independiente a las 15:00. A las 17:00 se medirán Estudiantes y Racing, y a las 19:00 llegará el turno de River Plate ante San Lorenzo en el estadio Monumental. El cierre de la ronda estará a cargo de Vélez y Gimnasia a las 21:30.

El formato de los playoffs establece que los partidos se juegan en cancha del equipo mejor ubicado en la tabla. Ante un empate al cabo del tiempo reglamentario, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno; si la igualdad persiste, la serie se define por penales.

Los ocho clasificados para los cuartos de final se conocerán el domingo 10 de mayo. Esa siguiente instancia aprovechará la pausa en el calendario de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con los cuartos programados para el martes 13 y el miércoles 14 de mayo.

Cronograma de los octavos de final:

Sábado 9 de mayo

16:30 — Talleres vs. Belgrano

19:00 — Boca Juniors vs. Huracán

21:30 — Argentinos Juniors vs. Lanús

21:30 — Independiente Rivadavia vs. Unión

Domingo 10 de mayo

15:00 — Rosario Central vs. Independiente

17:00 — Estudiantes vs. Racing

19:00 — River Plate vs. San Lorenzo

21:30 — Vélez vs. Gimnasia