"Si no nos acompañan, todos podemos volver a trabajar en el sector privado": Milei dijo que no cambiará su forma de gobernar y que el dato de la inflación le repugna

Javier Milei encabezó el cierre de la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham). "La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política", sostuvo.

En el cierre de la jornada, un encuentro que congregó a más de 1.500 líderes empresariales de todos los sectores en el centro de convenciones de Buenos Aires, defendió la orientación actual de la política económica y anticipó una desaceleración en el ritmo inflacionario en los próximos meses.

Interrogado sobre el horizonte político, Milei se pronunció en contra de perpetuarse en el poder: “No vinimos para eternizarnos en el poder, vinimos a escribir la mejor página de la historia argentina; nos votaron para hacer lo que está bien, no vamos a salir del manual de hacer las cosas bien”.

Y agregó: “Después la gente podrá elegir otro camino, será responsabilidad de los argentinos. Pero cuando vean cómo cae la inflación y la pobreza y cuando vean cómo la economía argentina se acelera y crezcan los salarios, nos acompañen”.

“Lo que ocurrió en la segunda mitad del año pasado fue una monstruosa caída de la demanda de dinero. Es decir 50% del M2; o sea la caída fue por el equivalente de USD 41.000 millones”, consignó el mandatario, en relación a la fuerte dolarización de carteras que se produjo en la previa de las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

En este sentido, declaró que tanto la tasa de interés como el tipo de cambio y el riesgo país se elevaron en el segundo semestre de 2025 por el desplome de la demanda de pesos de los argentinos. Ese combo, bajo su perspectiva, redundó en una aceleración del ritmo de la suba de precios en los últimos nueve meses.

Según el Presidente, además impactó en marzo el aumento estacional de los precios educativos y del conflicto bélico en Medio Oriente, que tuvo un efecto cascada sobre el transporte local. También señaló el alza de la carne como uno de los factores que aceleraron el IPC. “Estos factores explican el salto en la tasa de inflación registrada en el último dato”, explicó Milei.

Asimismo, subrayó que al analizar la inflación núcleo y descontar la influencia de la carne, la variación se mantiene en 2,5% respecto al mes pasado. Además, sostuvo que, una vez disipados los factores estacionales —educación, conflicto bélico, carne—, la tasa de inflación general volvería a retroceder.

Resaltó también la evolución de los precios mayoristas, que, “suelen anticipar la tendencia”, y actualmente exhiben incrementos de entre 0,8% y 1 por ciento. Por ello, proyectó una convergencia de la inflación general hacia el 10% una vez que los precios relativos terminen de acomodarse.

En términos de reservas, Milei informó que el Banco Central compró cerca de USD 6.000 millones en lo que va del año. Con la compra de USD 185 millones realizada este martes, encadenó 66 jornadas consecutivas adquiriendo dólares y el total acumulado superó los 5.700 millones de dólares.

"No vamos a vulnerar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica", expresó también Milei y aseguró que “hay que tener paciencia”, respecto de la inflación.

Entre la inflación y el crecimiento:

Las definiciones del Presidente buscaron cerrar el debate entre quienes advierten la existencia de un dilema entre inflación y crecimiento. Milei criticó con dureza la hipótesis promovida en el llamado “Círculo Rojo”, usualmente asociada a la dirigencia económica y empresaria argentina, que sostiene la necesidad de relajar la política económica para reactivar el PBI aunque ello implique soportar una inflación más elevada. “Me parece una basura, inmunda, repugnante”, sentenció el presidente en su discurso.

“Si generar inflación generara crecimiento, Argentina tendría que ser una potencia mundial”, sostuvo, y recordó que el país ya transitó ese camino durante décadas, con el resultado de una fuerte destrucción monetaria.

En esa línea, también cuestionó las teorías económicas que plantean beneficios de corto plazo a partir de una mayor inflación. “Se puso de moda hablar de cuánta inflación soportar para tener más actividad. Pero más actividad no es crecimiento”, afirmó, y remarcó que el desarrollo es un proceso de largo plazo.

“La motosierra no se detiene”, aseguró. “Nos proponen que nos suicidemos, no lo vamos a hacer”, sumó.

Una aceleración tras el ajuste de precios:

Milei proyectó que la combinación de ajuste en precios relativos y recomposición monetaria sentará las bases para un nuevo ciclo de crecimiento sostenido. Según su visión, la superación actual del fenómeno inflacionario dará paso a un “fuerte sendero de crecimiento” tras los meses de volatilidad.

“La realidad económica empezó a rebotar, empezó a revivir. Si miramos los datos, hoy estamos en récord de PBI, récord de consumo y récord de exportaciones. El RIGI está funcionando muy bien por la cantidad de inversiones que están llegando. El crédito está creciendo con fuerza, lo que permite recomponer el capital de trabajo. Cuando esto sucede, Argentina vuelve a crecer”, señaló.