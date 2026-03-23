“Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa”: la afirmación de Milei en Hungría

En el marco de nuevo encuentro de la Conferencia de Acción Política Conservadora, Javier Milei aseguró que en Argentina: "Estamos viviendo una fiebre del oro en inversiones de energía; imagínense que para 2030 exportaremos arriba de 30.000 millones de dólares por año”.

Y continuó: “Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable, con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos”.

“Cuba libre” y el mensaje a Pedro Sánchez:

Minutos antes había celebrado la posible intervención de Donald Trump en Cuba y, en territorio europeo, atacó al presidente español, Pedro Sánchez.

"Qué decir de Cuba, que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroica", dijo Milei.

"Seguramente, antes de mitad de año con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump probablemente veamos a Cuba libre", remató.

En el discurso volvió a apuntar contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien llamó "pichón de tirano".

"Cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación se puede convertir en tiranía muy rápidamente. De hecho, en el discurso de recién, mencionó mi querido amigo Santiago Abascal (Vox) el pichón de tirano que tienen en España", disparó Milei.

El término “inflación”:

Luego de sostener en varias ocasiones durante los últimos días que la inflación de agosto arrancará con cero, el presidente Javier Milei trazó, en su discruso, un nuevo objetivo y afirmó que apunta a eliminarla por completo al término de su mandato, en 2027. "De una inflación que venía viajando en torno al 15.000 % anual, pasamos a una inflación que está en torno al 30 %, y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos de exterminar", sostuvo.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, abrió este sábado en Budapest la cumbre de líderes conservadores CPAC. Luego llegó el turno del presidente Javier Milei.

Frente a referentes mundiales conservadores y de ultraderecha, Orbán nombró al mandatario argentino como “una estrella mundial de los valores occidentales”.

"Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente argentino visita Hungría. Estamos muy contentos; llega en un momento muy importante", destacó.

El presidente Javier Milei le garantizó al primer ministro de Hungría, Víktor Orban, que “cuenta con nuestro respeto y admiración”, al disertar en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

La cumbre de la CPAC en Budapest se inscribe en una red de espacios internacionales en los que convergen dirigentes, intelectuales y actores políticos ligados al liberalismo económico y al conservadurismo.