"Mirá que soy policía": iba en contramano, chocó con un auto que salía del garaje y escapó

Un conductor que circulaba en contramano chocó contra un auto que salía marcha atrás de un garaje en Quilnes y luego escapó tras discutir con la víctima e intentar intimidarla al asegurar que era policía.

El hecho se registró alrededor de las 7.40 en la calle Ricardo Balbín al 1200, cuando una mujer de 41 años salía en reversa con su Peugeot 2008 azul desde su casa y fue embestida por un Fiat Idea blanco que avanzaba en dirección opuesta.

Como consecuencia del impacto, el vehículo de la damnificada sufrió una abolladura en el paragolpes trasero y el baúl quedó trabado.

Según relató la mujer, el conductor del otro rodado, de unos 28 años, detuvo la marcha tras la colisión, pero mantuvo en todo momento una actitud desafiante cuando ella le solicitó la documentación del seguro.

En ese contexto, el hombre afirmó ser policía con la aparente intención de amedrentarla, aunque no exhibió credencial alguna, y llegó a desestimar el reclamo de la conductora.

“Si sos policía, decime tus datos”, le exigió la mujer, quien recibió respuestas evasivas y despectivas por parte del automovilista.

“¿Querés mis datos? Ahora te los voy a dar…”, le dijo el conductor. Puso primera y se dio a la fuga por la misma arteria en dirección a Martín Rodríguez, sin aportar sus datos ni los del seguro.

La damnificada radicó la denuncia correspondiente y se analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable del hecho.