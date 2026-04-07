Volvía de robar, tomó a una joven de rehén en el tren y amenazó con detonar una granada

Un hombre de 50 años que acababa de cometer un robo protagonizó un violento hecho en la estación Temperley, donde tomó como rehén a una pasajera de 21 años dentro de una formación ferroviaria y, tras casi una hora de negociaciones, se entregó.

El hecho ocurrió pasadas las 15 en el andén 2, cuando el sospechoso, vestido con ropa de trabajo, intentó abordar el tren que se encontraba detenido con el objetivo de darse a la fuga luego de un asalto cometido en las inmediaciones.

Según informaron fuentes del caso, al ser advertido por personal de seguridad, el hombre se resistió a ser identificado y, al verse acorralado, subió al último vagón, donde tomó como rehén a una pasajera mientras la apuntaba con una pistola calibre .22 y amenazó con detonar una granada. “Estoy jugado”, manifestó en medio de la situación.

De inmediato, se desplegó un operativo conjunto con efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de la provincia de Buenos Aires y personal de Trenes Argentinos, que evacuaron la formación y la estación para resguardar a los pasajeros y trabajadores.

Durante varios minutos de extrema tensión, el hombre permaneció dentro del vagón junto a la rehén, mientras negociadores policiales intentaban persuadirlo para que depusiera su actitud.

Finalmente, a las 15.51, liberó a la joven, quien fue asistida por personal del SAME y trasladada a un hospital para su evaluación médica, sin que presentara lesiones de gravedad.

La negociación continuó hasta las 16.15, cuando el sospechoso entregó el armamento y se rindió ante las autoridades.

En su poder se secuestraron una pistola Versa modelo 23 calibre .22, un cuchillo y una granada FMK 2.

El detenido fue trasladado a la División Roca de la Policía Federal en Constitución y quedó imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso de armas de fuego, tenencia de explosivo y portación de arma de uso condicional.

La causa es investigada por el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, y la UFI N° 19 descentralizada de ese distrito, conducida por el fiscal Pablo Rossi.