Cayó “Kaká”: manejaba un búnker de cocaína y formaba parte de la mesa chica de Lindor Alvarado

El arresto se dio luego de las tareas de campo y rastrillajes realizados por la División Antidrogas Rosario en el barrio Echesortu, ya que las pesquisas detectaron que en un domicilio de la zona existían maniobras compatibles con la venta de cocaína.

De esta manera, los detectives identificaron como responsable del punto de venta de estupefacientes a “Kaká” un sujeto con antecedentes por "Abuso de Armas”,” Portación de Arma de Guerra”, “Extorsión”, “Amenazas Coactivas" y “Amenazas con armas de fuego” con intervención del M.P.A. (Justicia Provincial).

Asimismo, se comprobó que en el año 2024 este narco había sido apresado al momento de amedrentar con arma de fuego a un "cliente", a quien acorde al expediente judicial, le habría referido ser parte del círculo de Alvarado (en referencia a Esteban Lindor), por lo cual se lo sindicaría como integrante activo de la “Banda de los Menores”.

A partir del material probatorio, los efectivos realizaron la consulta a la UFE Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe a cargo de la Dra. Alejandra Raigal, que ordeno el allanamiento a una vivienda ubicada en la calle Montevideo.

Durante el procedimiento, los federales aprehendieron al investigado, argentino de 23 años de edad. Asimismo, se secuestraron varias dosis de cocaína listas para su venta, elementos de corte y fraccionamiento y dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares.