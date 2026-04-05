Dos narcos en moto fueron descubiertos en la frontera y descartaron una mochila con 8 kilos de marihuana

Como resultado de los operativos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en la frontera, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) decomisaron en la provincia de Misiones más de ocho kilogramos de droga.

El hecho se dio cuando personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú desplegaba un control vehicular sobre caminos terrados. Fue así que en la zona denominada como “2.000 Hectáreas”, los agentes observaron a una motocicleta tripulada por dos personas que conducían a alta velocidad, pero al intentar identificarlas, los sujetos arrojaron una mochila y se internaron en el monte.

Luego de registrar la misma, los policías comprobaron que contenía once panes compactos de una sustancia vegetal que, tras ser sometida a las correspondientes pruebas de campo, se estableció que eran 8,300 kilos de marihuana.

Con el aval del Juzgado Federal de Iguazú a cargo del Dr. Marcelo Cardozo y por ante la Fiscalía del Dr. Marcelo José Bernachea, se secuestró el estupefaciente, mientras continúan las pesquisas para dar con los responsables.