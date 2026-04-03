Su vecina tenía miedo de ir a comprar, la acompañó con la moto y los asaltaron

Volvió cansado de trabajar pero todavía le quedaba hacer las compras de la cena. Por eso motivo usó su moto para ir hasta un almacén sobre la calle Punto Colorado a pesar de estar a menos de 200 metros de su casa.

En el local se cruzó con una vecina conocida que le pidió por favor que la escolte, ya que era de noche y había varios sujetos sospechosos circulando por la zona. Sus sospechas resultaron ciertas: de la nada aparecieron dos motochorros armados y comenzaron a forcejear.

La víctima, de 45 años, luchó y logró por un momento hacerlos correr mientras la mujer gritaba desesperada llamando a la policía. No obstante, uno de los motochorros volvió con una pistola en la mano mientras el otro lo incitaba a atacar: “Tirale, bajalo, bajalo”.

Entre los dos lograron levantar la motocicleta del suelo y se escaparon con la moto Verge 300 mientras más y más vecinos llegaban al lugar.

“Me faltaban pagar 10 cuotas”, relató impotente la víctima. “No me acuerdo la patente porque recién me la habían entregado”, agregó en torno al vehículo que había comprado a fines de 2025.