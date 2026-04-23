El mismo ladrón y dos robos idénticos a una agencia de lotería en menos de una semana

Un delincuente armado protagonizó dos asaltos con la misma modalidad en una agencia de lotería de Villa Gesell en menos de una semana, hechos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad y por los que es intensamente buscado por la policía.

Los robos ocurrieron en el local de quiniela ubicado en Paseo 124 y Boulevard, donde el sospechoso ingresó en ambas oportunidades con el rostro cubierto, extrajo un arma de fuego, la apoyó sobre el mostrador y le entregó una bolsa a la empleada para que colocara el dinero de la recaudación.

Según se observa en las imágenes, durante uno de los asaltos el delincuente intimidó a la cajera con la frase: “Toda la plata, ¿me entendiste?”, mientras exigía la entrega del efectivo.

En ese mismo hecho, un cliente ingresó al comercio cuando la empleada estaba a punto de darle el dinero, pero fue rápidamente expulsado por el asaltante, que mantuvo el control de la situación sin efectuar disparos.

Fuentes policiales indicaron que en el segundo ataque el sospechoso repitió la metodología: entró decidido al local, amenazó a la trabajadora a punta de pistola y se apoderó del dinero de la caja, para luego darse a la fuga en pocos segundos.

Los investigadores intentan identificar al autor de los hechos, aunque señalaron que el rostro del delincuente apenas es visible en las grabaciones debido a que actuó con la cara cubierta.

Estos episodios se suman a una serie de robos registrados en los últimos días en la ciudad balnearia, lo que generó preocupación entre comerciantes y vecinos, quienes reclaman mayores medidas de seguridad.