Armas de guerra, inhibidores de frecuencia y precintos: así operaba una banda dedicada a hacer entraderas

Un vecino de 57 años estaba merendando con su hija de 22 cuando escucharon un ruido. Instantes después, varios encapuchados les pusieron armas en la cabeza, los esposaron y les sacaron varios objetos de valor, entre ellos el coche familiar.

Este violento hecho derivó en una investigación de la Superintendencia de Seguridad Regional Capital II que mediante el análisis de registros fílmicos y testimonios rastreó a los siete responsables, todos habitantes de la localidad de Alejandro Korn.

En ese sentido, ordenaron seis allanamientos simultáneos, varios de ellos sobre Floro Lavalle. Este elemento, sumado al apellido compartido entre los ladrones, reforzó la hipótesis de un entramado familiar y vecinal.

Entre los delincuentes había cinco hombres y una mujer adulta -entre 19 y 47 años- y también un menor de 16. A excepción de uno de ellos -que tenía imputaciones por violación de domiclio- el resto de la banda no contaba con antecedentes penales previo.

Por la modalidad y la preparación se cree que son responsables de más de una entradera ocurrida en la zona.

Un arsenal en la casa

Los efectivos encontraron tres pistolas, dos revólveres y una carabina además de municiones de otro rifle y cartuchos de escopeta, armas que están siendo aún buscadas. A su vez, hallaron tres bombas molotov, una granada de gas lacrimógeno y siete cuchillos.

Otro dato saliente del allanamiento fue el hallazgo de autopartes de vehículos con pedido de secuestro, más de 10 bicicletas robadas, al menos tres motos con el cuadro adulterado y varios iPhones también obtenidos mediante su actividad delictiva.

También encontraron una tarjeta de crédito a nombre de una víctima y 15 kilos de marihuana contabilizando varias plantas y cogollos.