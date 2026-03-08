Viajaba de Salta a Rosario con seis kilos de cocaína en la mochila

Subió en Orán, Salta, y bajó en Rosario solo cargando una mochila. La pasajera llamó la atención de los efectivos de la PNA que, al requisarla, confirmaron sus sospechas.

La sospechosa, una mujer de 26 años, cargaba seis paquetes rectangulares compactos. Al abrirlos y realizar el narcotest, confirmaron que se trataba de 6,241 kilos de cocaína. Los “ladrillos” tenían el sello del “Delfín”, perteneciente al “Clan Castedo”, señalado por el tráfico de drogas desde Bolivia hacia la Argentina.

La mujer fue detenida de inmediato y quedó incomunicada a disposición de la Justicia. A partir de este hallazgo, la autoridad judicial ordenó profundizar la pesquisa y dispuso seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

Fue así que entre la tarde de ayer y la madrugada de hoy, efectivos de la Prefectura de Zona Bajo Paraná, junto con personal de sus dependencias subordinadas y delegaciones de inteligencia, llevaron adelante los operativos en domicilios ubicados en las localidades santafesinas de Alcorta (tres viviendas) y Máximo Paz (dos), y en la ciudad bonaerense de Colón.

En total, el despliegue permitió detener a tres personas (dos hombres y una mujer) vinculadas con la organización narcocriminal investigada. Durante los procedimientos, los prefectos secuestraron, además, cogollos de marihuana, cinco armas de fuego (entre ellas una carabina, dos escopetas, una pistola y un revólver) dos vehículos y 13 teléfonos celulares.

Asimismo, se incautaron 6.217.450 pesos argentinos y 2.000 dólares estadounidenses en efectivo. El valor total de los elementos secuestrados asciende a 204.707.439 pesos.