“Me tomé un traguito de whisky”: durante el verano detectaron más de 3.600 casos de alcoholemia positiva

Con el verano casi terminado, las autoridades nacionales de vialidad revelaron las principales cifras vinculadas al control.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cerró la fiscalización del Verano 2026 con 1.013.198 vehículos controlados en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.

Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.

En total se labraron 23.527 infracciones. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva, conductores que fueron retirados de circulación y que representaban un riesgo concreto en la vía pública.

También se registraron:

• 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

• 2.668 conductores sin cinturón de seguridad

• 2.662 casos de falta de documentación

• 1.034 vehículos sin seguro obligatorio

• 1.075 patentes ausentes o adulteradas

Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.

Los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito. Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional.

Un conductor mendocino intentó disimular su estado pero la boquilla no lo perdonó. Casi 1,5 g/l lo obligaron a confesar que había tomado whisky. A pesar de la gran cantidad de accidentes sucedidos en la playa, y de la tolerancia cero en Buenos Aires, un joven que andaba en cuatriciclo pasó por el test y quedó expuesto con 1,35 g/l.

Los registros de alcoholemia positiva más altos:

• 3,05 gl/l – Corrientes

• 3,03 gl/l – Salta

• 2,84 gl/l – Entre Ríos

• 2,71 gl/l – Misiones

• 2,56 gl/l – Entre Ríos